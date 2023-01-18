ИЗТТ выпустил первую партию дизельных тепловентиляторов непрямого нагрева под маркой «Калашников»

«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), входящий в структуру Торгово-производственного холдинга «Русклимат», выпустил первую серийную партию тепловых дизельных пушек непрямого нагрева под маркой «Калашников». © www.rusklimat.com

Новые приборы — это совместная разработка собственного конструкторского бюро ИЗТТ и ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН». Разработка оборудования началась в 2021 году и была успешно завершена в декабре 2022. Тогда же были выпущены и протестированы первые опытные образцы. Новый тепловой прибор прошел необходимые тестирования, соответствуют всем ГОСТам и стандартам, предъявляемым к данному типу оборудования, сертифицирован на территории Таможенного союза.

Приборы непрямого нагрева могут использоваться в неотапливаемых помещениях, мобильных палатках и шатрах, где находятся люди, т.к. продукты сгорания выводятся через дымоход, а для обогрева остается только чистый теплый воздух.

Устройство успешно прошло испытания в экстремальных климатических условиях. ИЗТТ производит широкий модельный ряд дизельных тепловых пушек мощностью от 30 до 80 кВт.

Новый тепловентилятор способен эффективно и быстро нагреть воздух складского или жилого помещения за минимальное время. Работа прибора на дизельном топливе обеспечивает автономность и экономичность в использовании.

Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева реализуют государственную программу импортозамещения. По экспертным оценкам общий объем российского рынка дизельных тепловых пушек составляет в 40 000 шт. в год, из которых более 80% продукция европейских и азиатских производителей. Объем первой партии тепловых пушек непрямого нагрева под брендом KALASHNIKOV составляет 1 000 шт. В планах завода наращивать производство и удовлетворить потребности российского рынка в данном типе продукции.

Напомним, что с 2012 года ИЗТТ произвел более 2,5 миллионов тепловых пушек, работающих на различных типах топлива.

Производство тепловых дизельных пушек KALASHNIKOV локализовано в Удмуртской республике и реализует государственную программу импортозамещения. Доля отечественных комплектующих и материалов в производстве приборов составляет более 50%.