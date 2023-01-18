В Татарстане открылся инкубаторий для разведения индеек

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В Сабинском районе Республики Татарстан открыли первый инкубаторий словацкой компании «Бранко Нитра» за 3 млн евро, он будет выводить более 116 тыс. яиц индейки в месяц, позже объём увеличат вдвое.

Отмечено, что инкубаторий не только способствует разведению индеек, но и решит логистические вопросы. Появление такого проекта в Татарстане должно оказать положительное влияние для производителей индейки. Большой плюс в том, что решаются логистические вопросы с доставкой яиц и вопросы инкубирования. По итогам прошлого года, в республику завезено порядка 1,2 млн яиц.

На первом этапе инкубаторий обеспечит объём в 116 тыс. яиц в месяц, в будущем производство увеличат вдвое за счёт дополнительных выводных шкафов.

В Сабинском районе республики построят до 6 ферм для родительского поголовья индейки.Стоимость проекта составит 3 млн евро. Планируется, что он окупится за 5 лет.

По мнению председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияра Байтемирова, новое производство полезно тем, что предложит жителям района новые рабочие места, но лучше было бы разместить инкубаторий в отдельном муниципальном поселении.

«Все, что строится в муниципальных районах, это плюс для создания рабочих мест, но лучше было бы, если бы этот объект построили в отдельном муниципальном поселении», — отметил Байтемиров в беседе с РБК Татарстан.

По словам председателя объединения, у Сабинского района хорошая география, и это упростит логистику доставки яиц."Сабинский район географически очень удобно расположен относительно других районов, где сосредоточено большое количество населения. Поэтому, с точки зрения логистики, это верное вложение", — объяснил Байтемиров.

В пресс-службе минсельхоза РТ рассказали РБК Татарстан, что в 2022 году в республике было произведено 213,5 тысяч тонн мяса птицы всех видов, из них мяса индейки — 3,5 тысячи тонн. «К уровню прошлого года динамика по производству мяса индейки в целом стабильная», — сообщили в пресс-службе.

По информации министерства, на сегодняшний день производством индейки в Татарстане занимаются 16 фермеров в 11 районах республики.

«На сегодняшний день производством мяса индейки занимаются 16 фермеров в 11-ти муниципальных районах республики. Это Тетюшский, Рыбно-Слободский, Лаишевский, Зеленодольский, Заинский, Буинский, Алексеевский, Кукморский, Нурлатский, Муслюмовский, Азнакаевский муниципальные районы. Наши фермеры, в основном, разводят индеек тяжелого кросса. Они занимаются выращиванием птицы для дальнейшей реализации населению в подрощенном виде, таким образом удовлетворяя небольшой спрос личных подсобных хозяйств в этом виде мяса», — рассказали в минсельхозе.

Инкубаторий, считают в министерстве, является полезной инициативой, потому что он создаст конкуренцию местным производителям и может стимулировать их наращивать объемы производства. Также проект может привлечь начинающих хозяйственников.

Географическое расположение нового объекта в министерстве также отмечает хорошее расположение инкубатория, которое сократит расходы на транспорт и позволит увеличить сохранность молодой птицы.

«Удобное логистическое расположение инкубатория позволит сократить транспортные расходы и увеличить сохранность молодняка. Тем более это сэкономит время на поиск конкурентоспособных поставщиков. Благодаря этому проекту, нашим фермерам занимающимся именно производством мяса индейки можно будет уверенно смотреть в будущее», — заключили в минсельхозе.

По словам, инкубаторий — один из наиболее успешных совместных проектов двух стран. «Проект словацкой компании BRANKO Nitra по созданию производства инкубационного яйца индейки в Татарстане является одним из наиболее успешных проектов двустороннего сотрудничества между Россией и Словакией за последнее время, особенно с учетом всех сложных обстоятельств минувшего года», — рассказал торговый представитель РФ в Словакии Сергей Ступарь ТАСС. Торгпред уверен в больших перспективах развития инкубатория.