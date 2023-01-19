Ведущая отечественная программа для рыбоводов FishWeb размещена на площадке Своё Фермерство РСХБ

Аквакультура — выращивание человеком рыбы и других водных организмов — набирает обороты в России. Даже несмотря на внешнеполитические и экономические сложности, эта отрасль показала рост в 2022 году. Однако устойчивый рост невозможен без использования современных технологий. Рыбоводам в этом помогает программа управления рыбоводческим хозяйством FishWeb.

FishWeb — это отечественное программное решение для агросектора, направленное на повышение эффективности и производительности управления рыбоводческим хозяйством. FishWeb позволяет руководителю иметь полный контроль и информацию о деятельности предприятия, при этом, освобождая главного рыбовода от рутинных отчетов и внесения данных, предоставляя полезные инструменты для анализа деятельности и планирования работы.

Программа FishWeb создана российской компанией «Инфорика» в столице форелевого края России — городе Петрозаводск, и заслуженно включена в Реестр отечественного программного обеспечения.

Не так давно программа FishWeb обзавелась представительством и на площадке «Своё Фермерство», развиваемой Россельхозбанком.

Своё Фермерство — это первая в мире цифровая экосистема для предприятий агропромышленного комплекса, разработанная Россельхозбанком. Здесь собраны товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень.

На сегодня, Своё Фермерство — это:

один из крупнейших аграрных В2 В маркетплейсов (более 1 млн пользователей, 1.3 млн. товаров, 10 тыс. поставщиков в 25 товарных категориях),

один из крупнейших сервисов по поиску работы и сотрудников в АПК (более 13 тыс. вакансий в агросекторе),

провайдер доступа к цифровым сервисам для агробизнеса (более 40 цифровых сервисов),

провайдер доступа к финансовой поддержке фермеров и агропредприятий, один из крупнейших информационных порталов в АПК.

Новый цифровой сервис FishWeb подходит для всех предприятий рыбоводства — начиная от садковых хозяйств на открытых водоемах, заканчивая прудовыми хозяйствами и УЗВ. Программа управления рыбоводческим хозяйством FishWeb позволяет организовать учет, контроль и планирование деятельности рыбоводческого предприятия. Сервис обеспечивает учет рыбоводческих операций (кормление, вылов рыбы, прирост биомассы и другие), дает широкие возможности планирования деятельности хозяйства с помощью интеллектуальных функций автоматизированного построения производственного плана, а также позволяет осуществлять автоматический сбор данных с приборов контроля качества воды и автоматизированных кормушек, и дает целый ряд других инструментов, необходимых для эффективного управления предприятием. FishWeb дает удобный облачный доступ к программе и сохранность данных, обеспечивая возможность многопользовательской работы с разграничением прав доступа.

По оценке разработчиков, внедрение сервиса FishWeb позволит до 30% сократить время, затрачиваемое на ведение журнала рыбовода, в 5 раз снизить затраты времени на построение производственного плана и увеличить при этом точность планирования на 20%.

Запрос на подключение сервиса FishWeb может оставить любой пользователь экосистемы Своё Фермерство на странице сервиса. Целый ряд рыбоводческих хозяйств по всей стране уже оценили преимущества FishWeb и пользуются «компьютерным помощником» на регулярной основе.

Сайт FishWeb.