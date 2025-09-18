В Марксе запустили полный цикл производства форели
В Марксе (Саратовская область) завершился проект по созданию хозяйства замкнутого цикла для выращивания радужной форели. Инвестором выступило ООО «Салмон», общий объем инвестиций составил 127,9 млн рублей.
Мощность нового производства позволяет выращивать до 120 тонн товарной форели в год. Уже налажены каналы сбыта: часть рыбы оптом поставляется в Москву и Санкт-Петербург, а также подписаны контракты на поставку в «живые рыбалки» Саратовской и Самарской областей. В перспективе инвестор намерен обеспечить продукцией и крупные сети региона.
Проект имеет серьезные планы по развитию. В ближайшей перспективе — открытие фирменного магазина в Марксе для продажи свежей рыбы напрямую жителям, а также строительство цеха глубокой переработки. Это позволит расширить ассортимент до соленой и копченой продукции, а также начать производство икры.
