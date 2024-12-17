В Карелии открыли новое производство посадочного материала форели

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В Карелии запустили новое производство посадочного материала форели. Оно располагается на мощностях рыбхозяйства «Карельская форель». Это стало ещё одним шагом в импортозамещении.

Новый инкубационно-выростной комплекс по выращиванию рыбопосадочного материала рассчитан на производство порядка 1 млн штук мальков ежегодно. Это полностью закрывает потребности «Карельской форели» в мальках данного вида рыб. В основе работы комплекса лежит принцип замкнутого водоснабжения. Это делает производство максимально экологичным.

В тестовом режиме на предприятии заложили на инкубацию 400 тыс. штук икры, из неё получили жизнеспособного малька. На доращивание его перевели на мальковую площадку в Ладожском озере. Следующая партия была заложена в декабре — на этот раз в количестве 300 тыс. икринок.

В 2025 году «Карельская форель» может получить 25% компенсации затрат на создание комплекса по выращиванию мальков. Средства можно будет направить на развитие. К примеру, будущем планируется создание комплекса с системой замкнутого водоснабжения, который будет специализироваться на выращивании товарной рыбы.

«Карельская форель» — рыбоводное предприятие полного цикла: от икры до товарной рыбы. В год здесь выращивается свыше 1,5 тыс. тонн форели разных возрастов, также есть небольшое количество осетров. На предприятии функционирует цех первичной и глубокой переработки рыбы, где производится различная продукция — от охлаждённой рыбы и солёной икры до полуфабрикатов и консервов из форели. Реализуется продукция как в регионе присутствия, так и в фирменных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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