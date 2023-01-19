Взрывозащищенные видеокамеры АйТек ПРО внесены в Реестр российской промышленной продукции
Взрывозащищенные камеры «АйТек ПРО» внесены в Реестр российской промышленной продукции на основании сертификата о происхождении товара формы СТ-1. Это позволило расширить перечень включенного в реестр оборудования: теперь в нем свыше 100 камер видеонаблюдения и более десятка видеосерверов производства компании «ВИПАКС».
Новые записи в Реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, свидетельствуют о том, что взрывозащищенная серия камер «АйТек ПРО» соответствует нормам отечественного производства и подходит для участия в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Как отмечает бренд-менеджер «АйТек ПРО» Сергей Щербинин, сегодня большинство тендеров проходят с обязательным условием приобретения российского радиоэлектронного оборудования. «Для заказчика это в первую очередь гарантия надежности и отсутствия недекларированнных возможностей. Кроме того, взаимодействие с отечественным производителем обычно более оперативное. Заказчик может получить техническую поддержку в любой момент. Для нас важно сразу реагировать на потребности заказчика, подбирать индивидуальные решения под задачи конкретного проекта», — подчеркивает бренд-менеджер.
Напомним, что до 2025 года все значимые объекты критической информационной инфраструктуры должны быть переведены на российские оборудование и программное обеспечение (Указ Президента РФ
Чтобы Минпромторг включил продукцию в свой реестр, необходимо представить официальное заключение о том, что товар был произведен с соблюдением необходимых требований. Критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории России утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Одним из подтверждающих документов является форма СТ-1 сертификата о происхождении товара
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