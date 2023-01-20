В 2022 году в Томской области установили шесть новых зерносушильных комплексов

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В 2022 году сельхозпредприятия Томской области установили шесть новых зерносушильных комплексов и семь обновили. Благодаря региональной программе модернизации сушильного хозяйства за два года введено в эксплуатацию и модернизировано 32 зерносушильных комплекса. Из них 7 — в мелких товарных хозяйствах.

Среди компаний, установивших в 2022 году новые зерносушилки, — ООО «Агрокомплекс» и КФХ Варфоломеева, СПК «Весна» и АПК «Чернышевский», агрофирма «Межениновская» и племзавод «Заварзинский». Модернизацию своих зерносушильных комплексов провели КФХ «Летяжье» и ООО «Агро», ООО «Сибирское молоко» и СПК «Белосток», КФХ Крузе и АПК «Первомайский», ООО «Подсобное» и агрофирма «Зоркальцевская».

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Предприятия региона все чаще выбирают зерносушильные комплексы российских производителей, прежде всего алтайских. На приобретение зерносушилок российского производства предусмотрена господдержка в размере 40% от их стоимости.

ООО «Агрокомплекс» в прошедшем году установило в Зырянском районе зерносушильный комплекс от барнаульских производителей ASM-AGRO мощностью 58 т/ч. Это одна из самых мощных зерносушилок в Томском регионе. Также устанавливаются зерноочистные машины, их запуск будет производиться в этом году.

Зерносушилка ASM-AGRO — аналог английских зерносушилок Alvan Blanch, которая в чем-то их превосходит. Так, дополнительные окна дают возможность для оттока большего объема воздуха, соответственно, ускоряется процесс сушки. Большое количество температурных датчиков позволяет лучше контролировать сушку, а встроенные влагомеры — увидеть влажность зерна на выходе, рассказывает Евгений Панфилов, главный инженер ООО «Агрокомплекс».

Также у предприятия есть две новосибирские зерносушилки совокупной мощностью 46 т/ч.

В АПК «Чернышевский» в прошлом году приобрели колонковую зерносушилку «Алтай» мощностью 27 т/ч. Производитель — барнаульский завод «Комплекс Агро».

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«Эта зерносушилка напоминает огромную колонну, внутри которой стоит горелка и два вентилятора: один сушит зерно, второй его охлаждает. Это очень большой плюс, так как на выходе нам не нужно дополнительно охлаждать зерно», — отмечает Дмитрий Александров, управляющий АПК «Чернышевский».

Зерносушилка работает на газовом топливе. Это облегчает ее обслуживание, позволяет предприятию экономить средства и получать более качественное и экологичное зерно.

Запустить зерносушилку удалось до начала уборки урожая. Помимо нее установили две силосные башни по 210 т хранения каждая. Кроме того, к весне планируют приобрести машины для производства семян.

Также в прошедшем году в СПК «Белосток"модернизировали старую польскую зерносушилку в Володино, докупили для нее машины для производства семян. Планируется приобрести решетки для зерносушилок, поделился планами председатель правления СПК «Белосток» Паруйр Яврумян. Кроме того, в хозяйстве работают две конвейерные зерносушилки воронежского производства мощностью 25 и 30 т/ч. Одну приобрели три года назад, вторую установили в позапрошлом году.

Как сообщают в департаменте по социально-экономическому развитию села области, региональная поддержка на приобретение зерносушильного оборудования будет продолжена и в 2023 году. В этом году томские аграрии планируют приобрести 10 зерносушильных комплексов, говорится на сайте администрации региона.