В Дагестане открыли первую буйволиную ферму

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В Бабаюртовском районе Дагестана открылась первая в регионе ферма по промышленному разведению буйволов. Из буйволиного молока будут изготавливать кефир, йогурт, творог, сыры, в том числе популярную моцареллу.

Буйволы в Дагестане хорошо знакомы жителям сельских районов. Издавна их использовали в качестве тягловой силы во время пахоты, получали мясо и молоко, из кожи изготавливали обувь. Но в промышленных масштабах разведением буйволов не занимались.

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А почему бы и нет? Так решил фермер из Бабаюртовского района Ахмед Гасаналиев. Он давно занимается выращиванием крупного рогатого скота, овец и лошадей ахалтекинской породы. Завез на ферму несколько буйволов, они прижились, и начали размножаться. Сейчас в хозяйстве около 250 буйволов кавказской породы. Ферма расположилась возле реки Терек, в болотистой местности, где много камыша. Скудная растительность и жаркий летний зной доставляют серьезные проблемы для содержания коров и овец. Но буйволам это не помеха — для питания им достаточно одного камыша. В жаркие дни животные прячутся в воде, а водоемов тут достаточно. Кроме того, буйволы обладают сильным иммунитетом, практически не болеют лейкозом, бруцеллезом и другими болезнями. Их содержание обходится в два раза дешевле по сравнению с другим крупным рогатым скотом.

И еще один плюс. Там, где буйволы, нет места волкам. Они умело защищаются: встают в кольцо, загоняют телят внутрь и большими рогами дают отпор хищникам. А в последние годы в Дагестане расплодились волки. Они, нападая на скот, наносят ущерб фермерам.

Выход мяса у буйволов немного меньше, чем у коров. Но по вкусу его трудно отличить. Буйволих сложнее доить. Надои меньше, но жирность их молока доходит до девяти процентов. Полезных витаминов, кальция, белка в нем в разы больше, чем в коровьем.

«Молоко буйволих идеально подходит для приготовления моцареллы и других видов сыров, — добавляет Ахмед Гасаналиев. Будем производить мясные полуфабрикаты, кефир, йогурты, айран, брынзу». Его предприятие выиграло грант Минсельхоза России на развитие агротуризма. Любой желающий сможет не только увидеть, как выращивают буйволов, но и попробовать свежую, экологически чистую продукцию.