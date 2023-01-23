В Кировской области открыли роботизированную молочно-товарную ферму
23 января в Сунском районе Кировской области открыта новая молочно-товарная ферма на 400 голов КРС.
В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов» ООО «Сунский» приобрел 8 доильных установок «Мерлин» российского производства. Также на ферме дополнительно созданы 15 рабочих мест.
В настоящее время идет поэтапное заполнение фермы животными. На полную проектную мощность ферма выйдет к концу 2023 года.
На сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в ООО «Сунский» составляет 1894 головы, в том числе 725 коров.
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