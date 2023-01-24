Предприятие Роскосмоса выполнило контракт по поставке трамваев в Новокузнецк

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») выполнил контракт по поставке трамвайных вагонов в Новокузнецк.

Соглашение с администрацией города на производство и поставку 12 односекционных частично низкопольных трамвайных вагонов модели 71-623-04.01 было подписано в августе 2022 года. В январе 2023 года предприятие передало Новокузнецку последние по контракту четыре трамвая.

«Мы рады укрепить сотрудничество с администрацией Новокузнецка и поставить в город партию новых трамваев производства УКВЗ. Здесь уже успешно эксплуатируются наши современные и комфортные вагоны модели 71-623-04. Они хорошо известны на рынке и очень востребованы, благодаря своей простоте в эксплуатации, надежности и адаптивности под любую инфраструктуру. Трамваи приобретены Новокузнецком в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», — сказал генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Во время поездки на трамвае пассажиры в полной мере могут оценить его удобство, комфорт и современные опции, среди которых система кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки гаджетов, 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров. В трамваях предусмотрены места для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми.

Ранее УКВЗ выполнил подписанный в 2021 году контракт на поставку Новокузнецку 20 трамвайных вагонов модели 71-623-04.