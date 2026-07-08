«Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ», входит в госкорпорацию «Роскосмос») поставил в Екатеринбург 10 трамвайных вагонов. Речь идет про низкопольную модель 71-639 «Кастор».

В начале июня УКВЗ заключил контракт на поставку партии из 50 трехсекционных трамваев с АО «СберЛизинг». Как сообщала «Правда УрФО», последнее стало победителем аукциона , организованного городскими властями. Стоимость контракта удалось снизить на 2,2 млрд — до 11 млрд рублей.

Отмечается, что по условиям договора первые 20 трамваев должны поставить до конца сентября текущего года, а оставшиеся — до 25 декабря. Выполнение графика поставок осуществляется в полном соответствии с установленными сроками.

«Трамвай модели 71-639 „Кастор“ отличается повышенным уровнем комфорта и безопасности, а также высокой пассажировместимостью — до 261 человека, 64 места предусмотрены для сидения», — рассказали в УКВЗ.

Напомним, ранее УКВЗ уже поставил Екатеринбургу 16 новых трамваев данной модели в рамках другого контракта.