УКВЗ поставил еще 10 трехсекционных трамваев для Екатеринбурга
«Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ», входит в госкорпорацию «Роскосмос») поставил в Екатеринбург 10 трамвайных вагонов. Речь идет про низкопольную модель 71-639 «Кастор».
В начале июня УКВЗ заключил контракт на поставку партии из 50 трехсекционных трамваев с АО «СберЛизинг». Как сообщала «Правда УрФО», последнее стало победителем аукциона, организованного городскими властями. Стоимость контракта удалось снизить на 2,2 млрд — до 11 млрд рублей.
Отмечается, что по условиям договора первые 20 трамваев должны поставить до конца сентября текущего года, а оставшиеся — до 25 декабря. Выполнение графика поставок осуществляется в полном соответствии с установленными сроками.
«Трамвай модели 71-639 „Кастор“ отличается повышенным уровнем комфорта и безопасности, а также высокой пассажировместимостью — до 261 человека, 64 места предусмотрены для сидения», — рассказали в УКВЗ.
Напомним, ранее УКВЗ уже поставил Екатеринбургу 16 новых трамваев данной модели в рамках другого контракта.
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