«Дамате» начала строить селекционно-генетический центр племенного овцеводства

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«Дамате» заложила первый камень селекционно-генетического центра племенного овцеводства в Предгорном районе Ставропольского края. Проект стоимостью 1,1 млрд руб. позволит создать качественный генофонд российских овец путем трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства и снизить зависимость отрасли от импорта племенного материала. Финансовым партнером агрохолдинга выступает Россельхозбанк.

Проект предполагает создание овцеводческого комплекса интенсивного содержания, включающего две фермы на 3 тыс. овцематок, станции искусственного осеменения, эмбриолаборатории и карантинной площадки на 300 животных. «Дамате» уже приступила к строительству племенной фермы на 1,8 тыс. голов единовременного содержания. В селекционном центре будут разводить высокопродуктивных чистопородных племенных животных, вести работу по учету и оценке уровня их продуктивности и качества животноводческой продукции.

Специалисты фермы будут постоянно контролировать весь производственный цикл — от осеменения до откорма, что позволит достичь эффективности производства на уровне ведущих мировых игроков, гарантировать стабильно высокое качество мяса, а также гибко подстраивать производственный цикл под потребности рынка.

«Проект „Дамате“ по строительству селекционно-генетического овцеводческого центра имеет большое значение для овцеводческой отрасли России, ведь ее развитие напрямую зависит от качества генетического материала, — отметил председатель совета директоров группы компаний „Дамате“ Наум Бабаев. — Проект предусматривает внедрение технологий, создание инфраструктуры и комплектование стада с высокими генетическими показателями. Запуск предприятия позволит выстроить качественную и стабильную российскую племенную базу и снизит зависимость овцеводства от импорта генетики».

Планируется, что центр ежегодно будет производить 1,5 тыс. овец с геномными и племенными сертификатами, 600 тыс. соломинок сексированного и обычного семени, 31,5 тыс. эмбрионов с геномной оценкой, говорится в презентации «Дамате», которую Бабаев представил в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе». Также в ходе реализации проекта предполагается создание первой в России референтной базы мелкого рогатого скота.

Группа компаний «Дамате» занимается производством индейки (№ 1 в России по объему производства), утки и баранины, также развивает молочное животноводство, переработку молока и собственные генетические проекты. В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» развивает производство баранины. В рамках проекта ведется строительство племенных и откормочных площадок, запущен крупнейший в стране мясоперерабатывающий завод. Компания первой в России начала работать с овцеводческими хозяйствами по модели контрактного фермерства. Созданная для этого сервисная компания оказывает консультационную и ресурсную поддержку хозяйствам-партнерам.

Примечание: Накануне в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» руководитель направления «Баранина» ГК «Дамате» Леонид Ханукаев рассказал, что крупнейшая на Северном Кавказе площадка по откорму овец, рассчитанная на единовременное содержание 50 тыс. овец, выйдет на полную мощность в этом году. «На сегодняшний день введена в эксплуатацию первая очередь на 14 тыс. голов. В ближайшее время будет начато строительство новых объектов», — уточнил он. «Дамате» реализует этот проект в поселке Ударный Карачаево-Черкесии с апреля 2021 года.