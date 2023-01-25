УзГА показал, как будут выглядеть отечественные самолеты «Ладога»

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На Уральском заводе гражданской авиации показали, как будут выглядеть кабина и салон турбовинтового регионального самолета

«Ладога». Фотографии макетов опубликовала пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале.

«Уральский завод гражданской авиации в 2022 году построил макет кабины и салона турбовинтового регионального самолёта ТВРС-44 „Ладога“. С ним уже успели познакомиться представители авиакомпаний, заинтересованных в обновлении парка региональных самолётов. Специалисты высоко оценили современную авионику, продуманную кабину, удобные кресла», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Специально для сборки самолетов «Ладога» и «Байкал» на территории особой экономической зоны «Титановая долина» построили новый цех. На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.

В тоже время на самарском предприятии «Авиакор — авиационный завод» и на Смоленском авиационном заводе идут работы по созданию опытных образцов самолётов, а в Санкт-Петербурге на предприятии «ОДК-Климов» — работа по двигателю ТВ7-117СТ-02. В текущем году будет изготовлено четыре силовых установки, две из которых передадут УЗГА для установки на первый лётный образец.

Окончательная сборка самолёта будет осуществляться Уральским заводом гражданской авиации на площадке «Уктус» «Титановой долины» под Екатеринбургом. Сертификация ТВРС-44 ожидается в декабре 2024 года, запуск серийного производства — в 2025 году.

© s.ura.news

© s.ura.news

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