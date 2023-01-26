Программа локализации компонентов ГТУ Т32, итоги 2022

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На Невском заводе, продолжилась активная работа по локализации и импортозамещению компонентов ГТУ Т32. Введен в эксплуатацию комплекс оборудования, включающий роботизированные станки для 5-осевой фрезерной и токарной обработки лопаток и установку дробеструйного уплотнения поверхностей, что позволило освоить изготовление полного комплекта лопаток осевого компрессора Т32. Модернизирован протяжной станок, на котором впервые выполнена протяжка пазов дисков турбины высокого давления. Освоен целый ряд ключевых элементов ГТУ с применением российских материалов. Найдены аналоги большого перечня вспомогательного оборудования газотурбинной установки отечественного производства. Завершена разработка собственной комплексной системы автоматического управления ГПА на базе отечественных программно-технических решений.

Т32 (MS5002E) — высокотехнологичная турбина производства АО «РЭПХ» номинальной мощностью 32 МВт, выпускается по лицензии GE Oil & Gas (Nuovo Pignone S.p.A.). Машина нового поколения для условий эксплуатации любой сложности.

В рамках реализации производственной программы в прошедшем году изготовлено и отгружено заказчику восемь агрегатов ГПА-32 «Ладога» для компрессорных станций магистрального газопровода «Сила Сибири» и шестой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода. Выполнена модернизация воздушного компрессора К1500-62-1 на «Новолипецком металлургическом комбинате». Вышел на завершающий этап проект по освоению производства магнитных подвесов.

Если говорить о стратегических задачах, стоящих перед Невским заводом на ближайшую перспективу, то это, безусловно, наращивание производства и выход на ежегодный выпуск не менее 12 агрегатов ГПА-32 «Ладога», а также полная локализация газотурбинной установки и импортозамещение всех ее вспомогательных компонентов. Кроме того, большие потребности в газоперекачивающем оборудовании, в котором заинтересован не только «Газпром», но и другие газодобывающие компании, не оставляют на втором плане задачи по развитию производства паровых турбин и другого специализированного оборудования для металлургической и химической промышленности. Сегодня в высокой степени проработки перспективные контракты на поставку такого оборудования с целым рядом российских компаний.

18 января 2023 АО «Невский завод» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг индустриальные активы») и АО «РОТЕК» подписали договор о сотрудничестве. В рамках договора компания «РОТЕК» в 2023 — 2024 году обеспечит поставки уплотнительных обойм и диафрагм для первой и второй ступени турбины низкого давления ГТУ Т32. Данные комплектующие будут изготовлены с применением сотовых сварных материалов разработки АО «РОТЕК».

Применение отечественных инновационных материалов разработки компании «РОТЕК» станет еще одним шагом на пути к полной локализации газотурбинной установки. На сегодня мы одни из семи мировых производителей сотовых материалов из суперсплавов и изделий из них. Наша продукция широко используется в газотурбинных двигателях, индустриальных газовых и паровых турбинах и компрессорах. В условиях, когда мы не можем в полной мере реализовать экспортный потенциал — для нас бесконечно важна работа с передовыми, профильными предприятиями России, к которым, безусловно, относится Невский завод", — сообщил Председатель Совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

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