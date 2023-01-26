Фотоэкскурсия по ракетоносцу «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А»

Новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-553 «Генералиссимус Суворов», построенный на Севмаше по проекту 955А «Борей-А» конструкторского бюро «Рубин», совершил переход из Белого в Баренцево море. Корабль прибыл к причалу в главную базу Северного флота — город Североморск. Здесь, на Кольском полуострове, экипаж атомохода пройдет цикл боевой подготовки и сдаст необходимые курсовые задачи. После завершения курса корабль отправится к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте. Накануне ухода корреспонденту портала «Медиапалуба» представилась уникальная возможность провести фоторепортаж на новом атомоходе. Полный материал можно прочитать по ссылке здесь.

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С вводом в строй нового корабля количество представителей проекта 955 «Борей» и его модификации 955А «Борей-А» выросло до шести, тем самым атомоходы, вооруженные баллистическими ракетами «Булава», стали составлять основу морских стратегических ядерных сил России.

© paluba.media

Одна из важных особенностей атомных подводных лодок проекта

заключается в том, что при их постройке применяются отечественные материалы, все оборудование также изготовлено в России. Никакой зависимости от иностранных поставщиков систем и механизмов. Но и это не все: если три первых «Борея» создавались с применением заделов недостроенных АПЛ других проектов, то новые подлодки создавались с нуля. На них полностью обновлены комплексы связи, радиолокации, навигации. Корабли стали тише под водой по акустическим характеристикам, быстрее, маневреннее.

© paluba.media

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