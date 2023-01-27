В городском округе Навашинский введена в эксплуатацию новая система водоснабжения

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В Нижегородской области завершено строительство нового водозабора и водовода на отрезке от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до городского округа Навашинский.

Решение о строительстве водозабора было принято в 2018 году после встречи с жителями.

«На встрече сразу несколько обращений касалось качества водоснабжения. Люди рассказывали, что воду, которая течет из крана, пить практически невозможно. При этом рядом находится крупное месторождение подземных вод. Благодаря федеральному проекту „Чистая вода“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ удалось построить водозабор. Это не только позволяет решить существующую проблему, но и создать задел на будущее. Для развития любой территории качественное водоснабжение имеет огромное значение», —

Строительство объекта стартовало в 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация проекта позволила улучшить водоснабжение более 15 тысяч жителей.

«В настоящее время проблема с качеством воды в Навашине решена — новый водозабор производительностью 5 960 куб. м в сутки и водовод протяженностью порядка 10 км введены в эксплуатацию», — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Новая система водоснабжения пока функционирует не на пределе своих возможностей. Согласно проекту, она рассчитана на 23 тыс. жителей. В будущем дополнительные мощности позволят подключить к системе водоснабжения перспективные жилые дома и социальные учреждения и обеспечить качественной питьевой водой еще большее число потребителей.

«Контроль за ходом строительства объектов водоснабжения в Нижегородской области осуществляли инспекторы РосСтройКонтроля. Помимо водозабора на новом месторождении, который пришел на смену семи закольцованным скважинам, в рамках проекта возвели современную станцию водоочистки и два резервуара для хранения чистой воды по 850 кубометров каждый. Работы велись не только открытым, но и закрытым способом. В частности, метод горизонтально-направленного бурения применялся при прокладке трубопровода под существующими железнодорожными путями без перекрытия движения», — сообщил гендиректор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Справка:

С 2019 года строительный контроль в ходе реализации объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» осуществляет подведомственное Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».