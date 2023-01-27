Новая роботизированная ферма на 140 молочных коров запущена в фермерском хозяйстве в Арзамасе

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Новая роботизированная ферма на 140 молочных коров запущена в фермерском хозяйстве Валентины Дубневой в городском округе городе Арзамасе Нижегородской области. Объем инвестиций в проект составил 54 млн рублей. До 50% понесенных затрат будет возмещено хозяйству в виде субсидий по областной государственной программе.

«В Арзамасском районе это первое роботизированное хозяйство, результат в перспективе — двукратное увеличение производства молока. Это та продукция, которая поступает на арзамасский и нижегородский рынок. В конечном итоге, это наша продовольственная безопасность. Думаю, что за сельским хозяйством нашего округа в таком формате — будущее»

Напомним, в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области выделено около 5,4 млрд рублей субсидий, в частности, на поддержку животноводства предусмотрено около 1,8 млрд рублей.