В Тверской области запустили вторую очередь крупного комбикормового завода

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27 января ООО «Коралл» ввело в эксплуатацию в Бежецке вторую очередь завода по производству комбикормов.

Первая очередь комбикормового завода была запущена в 2018 году. Суммарная мощность производства с вводом второй очереди составит более 350 тыс. тонн продукции в год.

Новый объект ООО «Коралл» стал завершающим этапом десятилетнего инвестиционного проекта компании с объемами вложений свыше 30 млрд рублей и созданием более 2 тыс. рабочих мест.

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Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием российской компании «Технэкс», автоматизированной системой управления производством. При выпуске комбикормов используется собственное сырье: пшеница, рожь, тритикале, ячмень, кукуруза и горох. Основные объемы выращиваются в Бежецком районе и соседних территориях.

В рамках инвестпроекта также введены в эксплуатацию племенная ферма, 10 животноводческих площадок мощностью более 1,2 млн товарных свиней в год, современная биолаборатория. Кроме того, построен технологичный мясообрабатывающий комплекс, рассчитанный на производство 150 тыс. тонн готовой продукции в год.

Как отмечается в пресс-релизе, сегодня компания выпускает широкий ассортимент продукции, в том числе полуфабрикаты под торговыми марками «Образцово», «Тверской стандарт», «PigNic». География поставок включает регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

© vedtver.ru

© vedtver.ru

Тверская область располагает возможностями, чтобы повысить вклад в решение задач по импортозамещению и укреплению продовольственной безопасности. В отрасли осуществляется и планируются 16 инвестиционных проектов с общим объемом вложений больше 72 миллиардов рублей и созданием около 3500 новых рабочих мест.

Фото — https://vedtver...oda-ooo-korall/