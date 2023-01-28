«Уралхим» модернизировал фасовочные мощности пермского филиала

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Пермский завод АО «ОХК «Уралхим"-"ПМУ» завершило инвестпроект по увеличению мощности фасовки и отгрузки карбамида в мягкие контейнеры.

Модернизация позволила предприятию фасовать в мешки и отгружать потребителям весь объем производимого карбамида — до 600 тыс. тонн в год.

Инвестиции в проект составили 932 млн рублей.

Для размещения нового фасовочного оборудования на заводе провели капитальный ремонт пристройки к корпусу цеха погрузки продукции. Рядом установлен индивидуальный тепловой пункт, приобретены автопогрузчики, а также колесный кран-перегружатель для погрузки мешков с продукцией в полувагоны.

Увеличение объёма фасовки продукции в новую тару потребовало наращивания количества подаваемого на «ПМУ» подвижного состава. Для этого ООО «Уралхим-Транс» построило рядом с предприятием пункт подготовки железнодорожных вагонов. В среднем время подготовки вагонов сократилось в 2,5 раза.

«Проект стал продолжением развития на «ПМУ» фасовки продукции в мягкие контейнеры вместимостью 800-1000 кг. Такая упаковка позволяет сохранить премиальное качество пермского карбамида при транспортировке. Экономический эффект от реализации проекта — это дополнительная маржинальная прибыль от продаж продукции в мешках по сравнению с насыпью в вагонах-минераловозах», — приводятся в сообщении слова директора филиала Алексея Аверьянова.

«ПМУ» выпускает два основных вида продукции: жидкий синтетический аммиак и приллированный карбамид.

В состав производственных активов «Уралхима» входят филиал «ПМУ» в Перми, филиал «Азот» в Березниках, филиал КЧХК («Кирово-Чепецкий химический комбинат»), АО «Воскресенские минеральные удобрения» и ООО «ГЕО НПК» (Калининградская область).