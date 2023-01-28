На Красноярской железной дороге завершили реконструкцию парка станции Мариинск

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На Красноярской дороге завершили реконструкцию парка станции Мариинск. По состоянию на 23 января с новых путей №№ 42 и 44, расположенных в западном парке станции Мариинск, с начала года принято и отправлено 336 поездов. Проведённые работы позволят обрабатывать длинносоставные и тяжеловесные грузовые поезда.

Обновление Мариинска, который называют воротами Восточного полигона ОАО «РЖД», позволит увеличить размеры движения, повысить пропускную способность с 64 до 69 пар грузовых поездов в сутки, а также создать благоприятные условия для работы с чётными длинносоставными и соединёнными грузовыми и контейнерными поездами, включающими в себя до 140 вагонов.

Общая стоимость проекта составила порядка 1,8 млрд руб.

По завершении строительства специализированных путей количество длинносоставных поездов и поездов повышенной длины, перерабатываемых станцией Мариинск ежесуточно, увеличилось в 1,5 раза и достигло 50. В целом пропускная способность станции Мариинск возросла до 140 грузовых поездов в сутки. Работы производились в соответствии с инвестпрограммой ОАО «РЖД» «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет».

«В ходе реализации проекта в приёмо-отправочном парке станции были построены два специализированных пути протяжённостью 2,1 км, возведён целый комплекс технологических объектов», - рассказал «Гудку» главный инженер станции Мариинск Даниил Афанасенко.В реконструкции станции активное участие принимали сотрудники службы автоматики и телемеханики Красноярской дирекции инфраструктуры. По словам главного инженера службы Сергея Гринкевича, в процессе модернизации осуществлялось переключение устройств СЦБ.- Это был непростой для нас объект, но поставленная задача в итоге выполнена качественно и в назначенный срок. В течение ноября-декабря были проведены пусконаладочные работы, проверка зависимостей в релейном помещении.

Станция Мариинск расположена на Транссибе и является «воротами» Восточного полигона РЖД. Здесь происходит смена рода тяги с постоянного тока (3 тыс. вольт), на котором работают железные дороги Западной части страны, на переменный ток (27 тыс. вольт), применяемый в её Восточной части. Это требует смены локомотивов всех проходящих через станцию поездов. При этом энергосистема станции может в считаные секунды переключаться с одного режима на другой.Реализация проекта модернизации станции Мариинск повысит эффективность пропуска транзитного поездопотока по железным дорогам Восточного полигона и позволит нарастить объёмы тяжеловесного движения на Транссибе.