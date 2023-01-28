Саратовский завод «Газаппарат» запустил производство новой запорной арматуры

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Саратовский завод «Газаппарат» начал выпускать комплектующие для трубопроводов. Предприятие закупило высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование и организовало выпуск фланцев, шаровых кранов и регулирующих клапанов.

Годовая мощность нового производства — 50 тыс. фланцевой продукции, 7 тыс. шаровых кранов и 2 тыс. запорно-регулирующих клапанов.

Инвестиции в создание нового производства составили почти 150 млн рублей.

По данным компании, запуск нового производства позволит снизить зависимость российского рынка от импорта, доля которого составляется около 50%. Благодаря новому производству на предприятии создано 10 дополнительных рабочих мест, общая численность работников завода выросла до 245.

Заказчиками комплектующих являются предприятия добывающей, нефтехимической и энергетической промышленности, в том числе «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз».

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