В Хабаровске сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника

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В конце декабря 2022 года в микрорайоне Прибрежный Хабаровска сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника.Учреждение оснащено техникой для офтальмологии, аудио-смарт аппаратами, УЗИ для исследования носовых пазух и другим оборудованием. Это позволит открыть ряд новых направлений в лечении пациентов, в их числе отделения аллергологии, кардиологии, медицинской реабилитации и иммунологии. Новая поликлиника сможет принимать около 400 человек в день.

Вложения в строительство новой поликлиники составили порядка 940 млн рублей.

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