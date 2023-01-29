В Хабаровске сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника
В конце декабря 2022 года в микрорайоне Прибрежный Хабаровска сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника.Учреждение оснащено техникой для офтальмологии, аудио-смарт аппаратами, УЗИ для исследования носовых пазух и другим оборудованием. Это позволит открыть ряд новых направлений в лечении пациентов, в их числе отделения аллергологии, кардиологии, медицинской реабилитации и иммунологии. Новая поликлиника сможет принимать около 400 человек в день.
Вложения в строительство новой поликлиники составили порядка 940 млн рублей.
Источник: https://amurmedia.ru/news/1429639/
- Открылся детский корпус Псковской областной инфекционной больницы
- В Новосибирске начал работу новый перинатальный центр
- В Пензенской области открылась новая детская поликлиника
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
29.01.2318:19:06