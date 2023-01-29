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Медучреждения

В Хабаровске сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника

 © todaykhv.ru

В конце декабря 2022 года в микрорайоне Прибрежный Хабаровска сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника.Учреждение оснащено техникой для офтальмологии, аудио-смарт аппаратами, УЗИ для исследования носовых пазух и другим оборудованием. Это позволит открыть ряд новых направлений в лечении пациентов, в их числе отделения аллергологии, кардиологии, медицинской реабилитации и иммунологии. Новая поликлиника сможет принимать около 400 человек в день.

Вложения в строительство новой поликлиники составили порядка 940 млн рублей.

 © kaptorstroi.ru
Источник: https://amurmedia.ru/news/1429639/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Хабаровский край
  • Нет аватара termometrix
    29.01.2318:19:06

    Детскую больницу в Хабаровском крае военные строители возводят в 40-градусные морозы

    https://vskmo.r...adusnye-morozy/

    Отредактировано: termometrix~18:19 29.01.23
    #1258609
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