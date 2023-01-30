АВТОТОР объявляет о начале производства автомобилей марки KAIYI в Калининградской области

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Калининградский автопроизводитель АВТОТОР приступил к промышленному производству автомобилей марки Kaiyi (название бренда произноситься как Каи). Первой моделью бренда, которая впервые будет представлена на российском рынке, стал современный городской седан E5.

Выпуск автомобилей осуществляется на модернизированном конвейере. Для подготовки производства была проведена переналадка и перепрограммирование более 200 наименований роботизированного оборудования, закуплен электронный инструмент, внедрено новое программное обеспечение стендов тестирования электронных систем, проведена настройка и наладка автоматизированных элементов конвейера.

Инвестиции АВТОТОР в модернизацию производственной линии для выпуска автомобилей Kaiyi E5 составили более 100 млн руб. Пилотное производство осуществлялось с декабря 2022 по январь 2023 года. В ходе работы совместной группы запуска специалистами АВТОТОР и KaiyiAuto был проведен комплекс специальных контрольных мероприятий, по итогам которых были достигнуты высокие показатели качества производственных процессов и готовой продукции.

На основании достигнутых показателей по итогам производства «пилотной партии» принято решение о промышленном производстве автомобилей Kaiyi E5.

30 января 2023 года в рамках официальной церемонии на заводе в Калининграде подписаны Соглашение о запуске промышленного производства седана E5, а также ранее парафированное Генеральное соглашение, определяющее основные направления и условия стратегического сотрудничества АВТОТОР и Kaiyi Auto.

На основании подписанного Генерального соглашения калининградский автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ.

На первоначальном этапе выпуск продукции китайского бренда на заводе АВТОТОР осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства.

Совместный проект предусматривает использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации. Разработаны планы по локализации каждой модели бренда, предусматривающие конкретные сроки, условия и обязательства сторон. Дальнейшие перспективы по расширению сотрудничества связаны с проектами по производству электромобилей, а также других автомобилей на альтернативных видах топлива.

Производство модели E5 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, а также с учетом стандартов Kaiyi по контролю качества в ходе производственного процесса и использования уникального опыта АВТОТОР по обеспечению неизменно высоких показателей качества, наработанного в ходе многолетнего сотрудничества с ведущими мировыми брендами. На производственной линии по выпуску Kaiyi E5 задействовано более 400 человек, включая рабочий и инженерно-технический персонал. Поставки комплектующих для производства осуществляются с предприятий брендодержателя в КНР. Мультимодальная логистика подразумевает использование портов Дальнего Востока, железнодорожных линий Транссибирской магистрали. Также проработаны варианты обеспечения логистики с использованием паромных линий (Санкт-Петербург — Калининградская область). Официальным дистрибутором Kaiyi является компания ООО «КАИ РУС», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России.

Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года. До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда.Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже приступил к приему заявок от дилеров. Первичная информация по условиям работы дилерской сети, модельному ряду и приобретению автомобилей Kaiyi доступна на официальном сайте www.kaiyi-auto.ru

«Старт производства и начало стратегического партнерства АВТОТОР и китайской марки Kaiyi- значимое событие для нашей компании на новом этапе ее деятельности, — заявил Председатель Совета директоров АВТОТОР Холдинг Валерий Горбунов. — Как уже неоднократно подчеркивалось ранее, взаимоотношения с новыми партнерами АВТОТОР выстраивал с учетом понимания перспектив в части поэтапного наращивания уровня локализации выпускаемой продукции в соответствии с приоритетами государственной стратегии развития российской автомобильной промышленности, а также с учетом перспектив по производству автомобилей с двигателями на альтернативных видах топлива. Это закреплено в документах, определяющих условия двустороннего сотрудничества. И мы будем двигаться в этом направлении. Уверен, что уровень профессиональных компетенций АВТОТОР и колоссальный опыт в организации производства автомобилей ведущих мировых брендов, наработанный за прошедшие 25 лет со дня выпуска первого автомобиля, создают надежный фундамент для успешного старта и последующего развития присутствия бренда Kaiyi в России».

«Благодаря новому этапу всестороннего стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, а также реализации стратегии „Один пояс и один путь“ Россия стала одним из самых важных рынков для экспорта китайских автомобилей, — подчеркнул Генеральный директор Kaiyi International М-р Хан Рён. — В этих условиях мы развиваем сотрудничество, мы гордимся тем, что являемся стратегическим партнером АВТОТОР, который имеет богатейший опыт производства автомобилей и сильные операционные возможности. Kaiyi обладает компетенциями по созданию автомобилей как на традиционном топливе, так и на новых источниках энергии. С момента основания Kaiyi мы разрабатываем продукцию и развиваем наш бренд в соответствии с требованиями клиентов. Мы работаем с лучшими мировыми поставщиками для того, чтобы производить качественные автомобили для наших клиентов. Российский рынок является самым важным стратегическим рынком для Kaiyi, и мы прекрасно осознаем, что никогда не добьемся успеха без доверия и поддержки со стороны российских партнеров и клиентов».