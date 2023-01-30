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Детские сады и школы

Канатный городок «Днепр» заменяет лазание по деревьям

Дети обожают лазить по деревьям, но это занятие не всегда безопасно. Чтобы уберечь малышей от травм, компания «ВегаГрупп» разработала большой канатный комплекс «Днепр». Он предназначен для детей 7-12 лет, одновременно в нем может играть компания до 35 человек.

 © vegagroupp.ru

Комплекс представляет собой каркас из железных труб, состоящий из нескольких столбов и гнутой основы. На основу натянуты сетки-«площадки»: на них можно сидеть, лежать или лазить. Дополнительно конструкция оборудована сетками-«лестницами», перекладинами и резиновыми площадками, подвешенными внутри конструкции. На последних можно сидеть или лазить как по объемной лестнице.

 © vegagroupp.ru

Игровая зона создана из прочных металлических труб, покрытых алюминиевым напылением. Сетка сделана из армированного полипропиленового каната. Детали соединены алюминиевыми соединителями и металлическими шарами.

 © vegagroupp.ru

Большое количество разнообразных элементов способствуют умственному и физическому развитию играющих, помогают разрабатывать смекалку, силу и ловкость. Детям не будет скучно: существует несколько десятков вариантов только залезть на площадку и слезть с нее, не говоря о вариантах игр.

Источник: https://vegagroupp.ru/catalog/kanat...rubakh_bolshogo_diametra/kkk553_00/

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  • Нет аватара semmggu
    31.01.2315:53:49

    Стесняюсь спросить: какая защита от травм у этого комплекса?

    #1258656
    • Нет аватара siberia2012
      31.01.2318:40:28

      стандартная для всех подобных площадок. Отсутсвие острых и выступающих частей, ячейки сетки определённого размера, высота, ограничения по возрасту использования (таки да, родители ОБЯЗАНЫ следить за своим ребёнком). В целом, мои дети лазали на подобной иностранной, впечатления не очень. Ну может эта лучше.

      #1258668
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.01.2317:27:37

    А название придумали чтобы доводить свидомитов до бешенства?    

    #1258664
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