Канатный городок «Днепр» заменяет лазание по деревьям

Дети обожают лазить по деревьям, но это занятие не всегда безопасно. Чтобы уберечь малышей от травм, компания «ВегаГрупп» разработала большой канатный комплекс «Днепр». Он предназначен для детей 7-12 лет, одновременно в нем может играть компания до 35 человек.

© vegagroupp.ru

Комплекс представляет собой каркас из железных труб, состоящий из нескольких столбов и гнутой основы. На основу натянуты сетки-«площадки»: на них можно сидеть, лежать или лазить. Дополнительно конструкция оборудована сетками-«лестницами», перекладинами и резиновыми площадками, подвешенными внутри конструкции. На последних можно сидеть или лазить как по объемной лестнице.

© vegagroupp.ru

Игровая зона создана из прочных металлических труб, покрытых алюминиевым напылением. Сетка сделана из армированного полипропиленового каната. Детали соединены алюминиевыми соединителями и металлическими шарами.

© vegagroupp.ru

Большое количество разнообразных элементов способствуют умственному и физическому развитию играющих, помогают разрабатывать смекалку, силу и ловкость. Детям не будет скучно: существует несколько десятков вариантов только залезть на площадку и слезть с нее, не говоря о вариантах игр.