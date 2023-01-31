Переработчики вторсырья заказали фотосепараторы алтайской компании «СиСорт» на выставке «Рупластика»

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продаже собственных фотосепараторов — впервые приняла участие в международной специализированной выставке пластмасс и каучуков «Рупластика» в Москве. Переработчикам вторсырья и производителям пластмасс представили фотосепаратор последней модели «Смарт Сорт», на котором успешно отсортировали дробленый пластик, флекс и ПЭТ-гранулу по цветам. Оборудование вызвало у посетителей и участников выставки повышенный интерес, потенциальные покупатели отмечали, что технология открывает для них новые возможности. В итоге договор о поставках с одной из компаний «СиСорт"подписал на выставке, ещё нескольким предприятиям планируются поставки в течение ближайших месяцев.

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— „Рупластика“ — самая крупная в РФ выставка в сфере рециклинга, посещаемая не только компаниями из РФ, но и иностранными резидентами.

На выставке представлены наиболее современные технологии, выставляются для презентации даже полноценные производственные линии. Мы участвовали в этой выставке впервые, весь прошлый год шла подготовка к ней, для нас „Рупластика“ ознаменовала полноценный выход „СиСорт“ на рынок по переработке вторсырья, до этого было реализовано множество проектов, однако технология не была массовой на рынке. В выставке мы участвовали совместно с нашим партнёром — МСК „Полимер“ — компания производит линии по переработке пластика. В рамках нашего партнерства мы совместно можем поставить линию по переработке пластика с учетом технологий двух компаний», — рассказал руководитель барнаульского подразделения «СиСорт» Александр Бастрыкин.

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Фотосепараторы «СиСорт» уже много лет эффективно сортируют дробленый пластик, флекс и ПЭТ-гранулы, однако это единичные заказы, массово технология на рынке пластмасс известна не была. Компания «СиСорт» делала акцент на пищевом направлении, сейчас новая цель — охватить и этот рынок.

-Фотосепаратор «Смарт Сорт» (SmartSort) вызвал на выставке огромный ажиотаж. На стенде работали специалисты барнаульского, воронежского и самарского подразделений — и нам не хватало рук! Как и много лет назад, когда на выставках пищевого направления посетители даже не слышали, что такое фотосепаратор. Они спрашивали: «Это такая дробилка?» Но когда понимали, что именно делает наша машина, задавали много вопросов и просили провести демонстрацию. Некоторые гости стенда знали о фотосепарации, но были уверены, что это западные технологии, что в России такого оборудования не производят. На стенде все дни выставки было очень много людей, много собственников предприятий, нас посетили порядка тысячи человек, мы привезли контакты более ста потенциальных покупателей для дальнейшей работы в ближайшем будущем. Кроме того, и барнаульское, и самарское, и воронежское подразделения достигли договоренностей по отгрузкам фотосепараторов в ближайшие месяцы", — подчеркнул Бастрыкин.

Компания, с которой «СиСорт» подписал договор на выставке, занимается переработкой пластика, ПЭТ-бутылок. Предприятие находится в Подмосковье. При помощи фотосепаратора оно сможет разделить дробленые ПЭТ-бутылки и крышки по цветам.

— «Решение о покупке было принято на выставке после тестовых сортировок, которые провели на стенде и наблюдать за которыми могли все желающие. Аппарат предприятие получит в начале февраля. Кроме того, есть договорённость, что клиент покажет работу фотосепаратора другим потенциальным заказчикам „СиСорт“ и поделится своим опытом использования оборудования», — рассказал региональный менеджер барнаульского подразделения «СиСорт» Илья Лукьянов.

По итогам выставки многие крупные известные российские компании пришлют «СиСорт» образцы своей продукции, специалисты проведут сортировки и представят результаты. На основании этого будет принято решение о покупке. Кроме того, представители «СиСорт» выяснили, каких ещё решений не хватает на рынке, уже есть предварительные договоренности о совместных с участниками рынка разработках.

-В чем фотосепараторы уже сейчас могут помочь переработчикам вторсырья? Во-первых, в сортировке по цветам ПЭТ-флекса. Предприятия дробят пластиковые бутылки и крышки и производят из них ПЭТ-гранулы. Наш аппарат разделяет дробленое сырье по цветам. Сейчас это делают вручную или не делают вообще. Разделение по цвету позволяет отдельно продавать более дорогой пластик — белый и прозрачный. Производство гранулы из однородной по цвету крошки помогает выпускать продукцию более высокого качества. Кроме того, фотосепаратор убирает из массы сырья попадающиеся там алюминий и латунь, что не удаётся сделать магнитом. Также фотосепаратор можно поставить на контроль продукции на выходе. Он будет убирать бракованные, неоднородные по цвету гранулы", — рассказал Бастрыкин.

Представители компании отмечают, что «Рупластика» превзошла их ожидания, и готовятся сделать порядка десяти поставок по итогам участия в выставке в течение года.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (конвейеры, нории).