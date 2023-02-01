Проблема рекордного урожая: хранение зерна и импортозамещение сельхозтехники. Агрос 2023
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/wJCR_7OyIEA
В 2022 году собран рекордный урожай — 150 млн тонн зерна. Сокращение экспорта из-за санкций ставят новые вызовы для аграриев. Как наша страна справляется с переизбытком зерна и где хранить лишнее «золото»? Кто покупает российское зерно сегодня и чем грозит рекордный урожай?
В этом видео:
00:00 | рекордный урожай зерна — 150 млн тонн
01:07 | где строят новые элеваторы
02:14 | тяжелая уборка из-за погодных условий, проблемы хранения
02:52 | объемы для хранения у основных мировых производителей зерна
03:10 | как технологии помогают решить проблему хранения зерна
04:04 | лучший продукт выставки AGROS 2023 — новый подход в хранении зерна
05:06 | кто сегодня готов покупать российское зерно
05:33 | деньги в «зерне» — инвестиции на паузе
06:50 | как государство помогает бизнесу
07:37 | как решить проблему с экспортом зерна
08:30 | варианты хранения, влияние на качество зерна
09:20 | зерно дешевеет — техника дорожает
09:36 | импортозамещение в сельхозтехнике
11:47 | новый «старый» игрок в агробизнесе
12:28 | инфраструктура стареет и требует ремонта
12:46 | зерносушилки мощностью до 65 тыс тон в час
13:28 | география распространения новых зерносушилок
13:51 | чем грозит рекордный урожай зёрна
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01.02.2310:38:39