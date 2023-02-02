Как ускорить в 2 раза производственный процесс | Иволга 3.0 | Москва 2020 | Производство в России

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Друзья, мы в Твери. Промышленность здесь очень сильно развита. Основные отрасли — машиностроение и металлообработка. А характерной особенностью её является концентрация на Тверском вагоностроительном заводе. Сегодня мы поедем в гости к компании, которая производит комплектующие для этого предприятия.

Предприятие НПО «ВОЯЖ» — производственно-инжиниринговая компания, специализируется на разработке и выпуске элементов интерьера и экстерьера для рельсового и колесного транспорта. Входит в дивизион «Интерьер и экстерьер» ГК КСК.

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих разработку, производство, обслуживание оборудования и компонентов для рельсового подвижного состава, общественного и коммерческого автотранспорта, сельскохозяйственного машиностроения, строительной техники, судостроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 7000 человек. ГК КСК входит в состав Союза машиностроителей России.

НПО «ВОЯЖ» использует только передовые и проверенные технологии и материалы российского производства в создании:

интерьеров рельсового транспорта (световая линия, багажные полки, стены боковые и торцевые, обрамления порталов / переходов, сиденья антивандальные / диваны вагонов метрополитена, потолки и шкафы тамбуров, интерьер купе проводника);

модульной кабины машиниста для различных типов подвижного состава (силовой каркас, стеклопластиковые элементы экстерьера и интерьера, электропроводка, система кондиционирования, остекление, световая техника (фары головного света / прожектор), пульт машиниста и прочие элементы);

туалетных модулей для современных пассажирских электропоездов (стены туалетного комплекса (внутренние/внешние), потолок, поддон, система баков чистой и серой воды, вакуумная туалетная система с системой управления);

комплектующих для пассажирских автобусов (маски передние и задние, бамперы передние и задние, крылья передние и задние, подножки входных дверей, стеклопластиковые элементы крыши).

Они делают комплектующие, например, для современных электропоездов «Иволга 3» и метро Москва 2020. Производственные площадки находятся в Камешково (Владимирская область) и Твери. Объединяют более 1160 сотрудников, из них 380 работают на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Здесь производятся облицовки интерьера и экстерьера из стеклопластика, осуществляется сборка элементов внутреннего интерьера для российских пассажирских вагонов локомотивной тяги (спальные и багажные полки, диваны, спинки, полки для мелких вещей, блоки штор, кресла служебного отделения, столы купе и др.), производятся кресла для вагонов современных электропоездов.

Для ускорения технологического процесса на предприятии «НПО «ВОЯЖ» совсем недавно запущена двухсекционная камера термообработки стеклопластиковых изделий производства SPK GROUP. Камера состоит из 2-х секций, каждая секция размером 12×5,5×2,5 м. Для въезда и выезда здесь есть утепленные 2-х створчатыми распашные ворота размером 3×2 м. Также в передней торцевой стене каждой секции камеры расположена 1 сервисная дверь. Подача воздуха в кабине камеры осуществляется через приточные воздуховоды с отверстиями, размещенные по боковым стенам каждой секции камеры, вытяжка осуществляется через канал в потолочной части каждой секции сушильной камеры, направление потоков воздуха — снизу вверх. Подаваемый воздух нагревается с помощью газовой горелки в газовом воздухонагревателе, установленном вне кабины камеры и через воздуховоды подается циркуляционным вентилятором в кабину камеры. Главной особенностью этой камеры является тот факт, что вентиляционные рециркуляционные агрегаты с газовыми воздухонагревателями, вентиляторы режима охлаждения и необходимые воздуховоды размещаются на крыше кабины камеры. Предусмотрена площадка с лестницей и ограждением для обслуживания вентагрегатов.