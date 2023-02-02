Ростех передал санитарной авиации четыре новых вертолета

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил для Национальной службы санитарной авиации (НССА) четыре вертолета Ми-8МТВ-1. Всего санитарная авиация получила уже 46 винтокрылых машин из 66, заказанных в рамках контракта с компанией «ПСБ-Авиализинг». Постоянное увеличение вертолетного парка и зоны покрытия позволило по итогам 2022 года спасти более 8 тысяч человек.

Сегодня вертолеты НССА базируются в 57 регионах страны, в эксплуатации 53 российских вертолета — «Ансаты», Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. По итогам прошлого года налет этих машин составил более 20 тысяч часов, что превышает показатели 2018 года почти в 20 раз.

«Вертолеты переданы в рамках проекта развития российской санитарной авиации. Эту задачу мы решаем совместно с Минздравом и Минпромторгом с 2017 года. Благодаря постоянным поставкам современных машин, увеличению числа точек базирования и регионов присутствия растет количество спасенных пациентов. Если в 2018 году были перевезены 527 пациентов, то по итогам 2022 года их число превысило восемь тысяч. Всего с 2018 года спасено свыше 20 тысяч человек, среди которых более 3,5 тысяч детей», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Проект развития НССА предусматривает создание 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливозаправочных комплексов и вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тысяч учреждений здравоохранения. Парк вертолетов в обозримом будущем может быть доведен до 83 вертолетов с возможностью дальнейшего расширения.

«В рамках контракта на поставку 66 вертолетов для НССА на сегодня передано 46 воздушных судов, 18 из них — Ми-8МТВ-1. Винтокрылые машины очень востребованы по всей России, а в регионах с низкой транспортной доступностью санитарная авиация просто незаменима. „Восьмерки“ имеют дальность полета до 620 километров, при этом на вертолетах, поставленных в НССА, установлено три дополнительных топливных бака — один внутренний и два подвесных, что позволяет совершать перелеты в отдаленные населенные пункты, преодолевая без дозаправки до 1265 км», — отметил заместитель генерального директора по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Антон Королев.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 могут работать при экстремально низких и высоких температурах, осуществлять взлет и посадку даже на необорудованные площадки. Винтокрылые машины способны нести на борту широкий спектр оборудования, необходимого для оказания во время транспортировки экстренной медицинской помощи и поддержания жизни даже тяжелых пациентов. Каждое воздушное судно может перевозить сразу двух пациентов в сопровождении медицинских работников. Также на вертолетах подготовлены места под установку бортовой стрелы с лебедкой для спасательных операций.