НПО Энергомаш получило лицензию Минпромторга на разработку и производство авиационной техники

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Компания «НПО Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») получила лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Она необходима для проведения работ по действующему соглашению с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК, входит в Госкорпорацию «Ростех») на производство камер сгорания авиадвигателей ПД-8 для российских самолетов Sukhoi SuperJet (SSJ-New).

Для получения лицензии была собрана необходимая документация — более 1000 листов, касающихся различных аспектов деятельности предприятия. В частности, проводилась оценка состояния оборудования и средств измерений, наличие квалифицированного персонала, в том числе главных специалистов — технолога, сварщика, метролога, металлурга, наличие сертификата соответствия СМК, аккредитации на право поверки средств измерений с помощью системы АСУ МС и ряд других.

Подготовка к получению лицензии заняла около двух месяцев и была начата в конце прошлого года. В организации работ участвовала большая часть служб предприятия, в том числе производственные службы, служба качества, экономическая и финансовая службы НПО Энергомаш.

Комиссия Минпромторга провела документальную проверку и дала заключение о том, что предприятие способно проводить разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники за исключением беспилотных авиационных систем и их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Лицензия выдана бессрочно.