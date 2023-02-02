На втором супертраулере «Механик Маслак» проекта СТ-192 поднят государственный флаг России

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На Адмиралтейских верфях (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации) прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Маслак» — втором в серии, строящейся на предприятии для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания».

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Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов отметил, что сегодняшний день — еще одна веха в реализации амбициозного проекта «квот под киль»: «В него долго не верили. Было столько пессимизма по отношению к происходящему, но как уже сказали коллеги — мы это сделали несмотря ни на что и вопреки всему… Служить этот пароход будет долго, и не только хозяину этого судна, но и всей Российской Федерации».

Со значимым событием поздравил собравшихся врио генерального директора Адмиралтейских верфей Андрей Веселов: «Чуть больше полугода прошло с момента передачи заказчику первого траулера серии „Капитан Вдовиченко“, работа над которым стала принципиально новым шагом для всего коллектива верфей, и в очередной раз предоставила нашему предприятию отличную возможность подтвердить высокий класс в освоении современных проектов. В декабре прошлого года судно успешно прошло промысловые испытания. Я убежден, что и второй траулер серии „Механик Маслак“ продемонстрирует не менее высокие показатели. За короткий срок адмиралтейцы внесли существенный вклад в создание самых современных на сегодняшний день рыболовецких судов».

Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Сегодня на предприятии продолжается активное строительство БМРТ «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов» — третьего и четвертого траулеров серии. Так, на третьем судне идет сдача помещений на конструкцию, зашивка помещений. Специалисты ведут монтаж оборудования рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик. Продолжаются швартовные испытания вспомогательных дизель генераторов, главного дизеля и дизельных систем. На четвертом траулере «Капитан Мартынов» предприятие проводит затяжку магистрального кабеля и теплоизоляцию помещений судна.

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192:

Длина — 108,20 м.

Ширина — 21,00 м.

Дедвейт — 6 368 т.

Водоизмещение — 13 528 т.

Экипаж — до 155 чел.

Мощность главного двигателя — 8 120 кВт.

Скорость — 16 узл.