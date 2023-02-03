«Сибагро» завершило строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса

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Завершилось строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса «Сибагро», инвестиционного проекта, который реализуется на территории опережающего развития «Бурятия». Новая производственная площадка состоит из двух цехов первичной переработки и 8 корпусов репродукторной и откормочной ферм, которые оборудованы автоматизированными системами контроля микроклимата, поения и кормления животных. Комплекс был построен с нуля всего за два года.

Объём инвестиционных вложений в реализацию проекта по производству и первичной переработке мяса уже превысил 1,9 млрд рублей.

© newbur.ru

Сегодня Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» на 70% обеспечивает Бурятию свининой, а также поставляет продукцию в Иркутскую область, Забайкалье, ряд регионов Дальнего Востока и Монголию. За годы своего присутствия в республике — это более 10 лет — предприятие существенно нарастило свои производственные мощности, а с запуском второй очереди увеличит их вдвое. Кроме того, расширение даст возможность создать 160 новых рабочих мест, а общая численность сотрудников составит около 700 человек.

— С выходом на полную производственную мощность численность поголовья вырастет с 86 тысяч до 120 тысяч голов, а общий выпуск свинины — с 20,5 до 27,5 тысяч тонн в год. Это позволит закрыть потребность в высококачественном мясе по доступной цене у жителей республики и ближайших регионов, а также внести весомый вклад в продовольственную безопасность России, — говорит директор предприятия Юлия Шишкина.

Благодаря статусу резидента ТОР Восточно-Сибирский свинокомплекс масштабировал свой бизнес. Компания успешно запустила проект, который обеспечит жителей республики сельскохозяйственной продукцией высокого качества. Налоговые льготы и сниженные страховые платежи только за прошлый год помогли инвестору сэкономить порядка 7 млн рублей, которые также были направлены на развитие проекта. Кроме того, КРДВ оказала содействие в обеспечении агрокомплекса инфраструктурой — будет построена автодорога протяженностью 3,3 км пропускной способностью до 95 автомобилей в сутки. В настоящее время уже разработана проектная документация, получены результаты инженерных изысканий.