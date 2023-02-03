На птицефабрике «Сибагро» в Кемеровской области получило первое инкубационное яйцо

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Специалисты птицефабрики «Сибагро», расположенной в Кемеровской области, получили первое собственное инкубационное яйцо.

В мае предприятие планирует полностью закрыть потребность в инкубационном яйце и отказаться от его поставок из Турции и Португалии.

Сейчас площадка в Кузбассе отремонтирована и заселена на 50%. В работу запущены корпуса, установлено высокотехнологичное оборудование, которое автоматически контролирует систему микроклимата, осуществляет сбор яйца, поение и кормление птицы.

Кемеровская площадка вошла в состав «Сибагро» в 2022 году, благодаря чему на территории сельского поселения появилось около 150 новых рабочих мест. Производственный потенциал предприятия рассчитан на содержание более 160 тысяч голов птицы и получение около 21 миллиона инкубационных яйц.

«Сибагро» — агрохолдинг, специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца. В него входят семь свиноводческих комплексов в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия, птицефабрики в Томской и Кемеровской областях и три мясокомбината в Томской, Свердловской и Кемеровской областях.

Зависимость российского птицеводства от импортного инкубационного яйца составляет 15-20%.