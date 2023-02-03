На базе АО «ОКБМ Африкантов» открылся Центр аддитивных технологий Росатома

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В Нижнем Новгороде на базе Опытного конструкторского бюро машиностроения им. И.И. Африкантова (АО «ОКБМ Африкантов», входит в Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») открылся Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Росатома, сообщает медиа-центр АО «Атомэнергомаш».

Центр оборудован промышленными 3D-принтерами, которые работают по самым современным технологиям прямого лазерного выращивания DMD (печать нержавеющей сталью), селективного лазерного сплавления SLM, а также пластиковой печати.

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На данный момент идёт отработка технологии печати нержавеющей сталью и титановым сплавом методом селективного лазерного сплавления. Все это позволит специалистам АО «ОКБМ Африкантов» производить уникальное оборудование быстрым и экономичным способом 3D-печати.

Это уже третий по счёту ЦАТ в российской атомной отрасли, открытый вслед за центрами в Москве, на базе АО «МЗП», и в Новоуральске Свердловской области, на базе ООО «НПО «Центротех» (оба предприятия входят в Топливную компания Росатома «ТВЭЛ»). Нижегородский центр аддитивных технологий также создан при поддержке компании — интегратора российской атомной отрасли «Русатом — аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). В данном случае интегратор выступил технологическим партнером, обладающим компетенциями по подбору и поставке необходимого оборудования и материалов, а также по выстраиванию технологических процессов с применением аддитивных технологий.

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Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов со своей стороны отметил:

«В кратчайшие сроки — за два с небольшим года — ОКБМ была проделана гигантская работа по освоению совершенно новых для предприятия компетенций и созданию полноценного специализированного центра в области аддитивных технологий. Потенциал этого направления для Атомэнергомаша очевиден: уже первые тестовые проекты в дивизионе показали, что применение методов АТ способно увеличить скорость производства деталей в разы не просто при сохранении высокого качества изделий, но и с дополнительным улучшением их технических характеристик. А это значит, что мы сможем выполнять свои обязательства перед заказчиками еще быстрее и еще лучше».

Специфика нижегородского ЦАТ — фокус на выполнении заказов предприятий Росатома, что ускорит внедрений технологий аддитивного производства в атомной промышленности. АО «ОКБМ Африкантов» — ведущее российское предприятие в области энергетического машиностроения, которое выполняет функции как главного конструктора, так и поставщика реакторных установок различного типа и назначения.

© atomic-energy.ru

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