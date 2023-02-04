Изваринская птицефабрика провела модернизацию убойного цеха

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Изваринская птицефабрика («Сельскохозяйственная фирма «Агроптаха») в Луганской Народной Республике начала обновление производственных цехов.

Предприятие в 2022 году получило субсидию в размере 180 млн руб.

«Основная часть этих средств вложена в реконструкцию убойного цеха, а также в укрепление материальной базы инкубационного производства», — сказал гендиректор предприятия Сергей Хворостененко.

Также полученные субсидии позволили начать закупки новой техники. Были приобретены автомобили в Нижнем Новгороде, трактора — в Воронежской области.

Хворостененко добавил, что в ближайшие месяцы предприятие получит ещё одну партию техники, в том числе, «мясовозы, кормовозы, ассенизаторскую машину», а также оборудование для убойного цеха.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия ЛНР одобрило выделение субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение 15% стоимости приобретенной техники и оборудования, а также на возмещение затрат на приобретение кормов, а также на поддержку собственного производства молока.

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