Новая птицефабрика «Войсковицы» начала свою работу в Ленинградской области
Птицефабрика «Войсковицы» начала работать в г. Любань Тосненского района Ленинградской области.
На птицефабрику доставили более 53 тысяч цыплят. Почти 47 тысяч из них — молодки, а 6,3 тысячи — петушки. Специалисты ветеринарной службы проверили птиц, чтобы убедиться в их безопасности.
Менее чем через полгода они будут сносить до двух миллионов яиц в неделю.
Всего предприятие по содержанию бройлеров и производству в Тосненском районе предполагает производить 44,4 млн шт. инкубационных яиц в год.
Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест.
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