Новая птицефабрика «Войсковицы» начала свою работу в Ленинградской области

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Птицефабрика «Войсковицы» начала работать в г. Любань Тосненского района Ленинградской области.

На птицефабрику доставили более 53 тысяч цыплят. Почти 47 тысяч из них — молодки, а 6,3 тысячи — петушки. Специалисты ветеринарной службы проверили птиц, чтобы убедиться в их безопасности.

Менее чем через полгода они будут сносить до двух миллионов яиц в неделю.

Всего предприятие по содержанию бройлеров и производству в Тосненском районе предполагает производить 44,4 млн шт. инкубационных яиц в год.

Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест.

https://agropro.../ru/news/29833/