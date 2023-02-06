В Сочи открылась новая клиника
Площадь объекта составляет 3,6 тысячи кв. м. На базе медорганизации работает отделение ЭКО, рассчитанное на 2 тысячи циклов в год, реанимация, педиатрическое отделение с детским стационаром на 8 коек, поликлиника, травматология, взрослый стационар на 20 коек, 4 операционные, отделение пластической хирургии.В клинике работают около ста врачей различных специальностей, в том числе гинеколог и дерматолог.
Объем инвестиций в проект с учетом ремонта и закупки оборудования составил 400 млн рублей.
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