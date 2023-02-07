В Башкирии по инвестпроекту открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Миллениум»
В городе Октябрьском открылся многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Миллениум».
Объект построен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В здании на Садовом кольце, в парке «Нефтяник», расположились спортивные залы с тренажерами, салон красоты и ресторан. Общая площадь нового спорткомплекса — три тысячи квадратных метров.
Новый комплекс — это и 60 новых рабочих мест, и удобные залы, где можно заняться своим здоровьем, и возможность посидеть всей семьей в ресторане после прогулки в парке.
- Новые детские сады открылись в регионах России во второй половине февраля 2021 г. Обзор
- НЕФАЗ представил новую модель городского автобуса на СПГ
- В Уфе «УТТЗ» тестирует новый троллейбус с кузовом от автобуса МАЗ
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!