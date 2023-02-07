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Спортивные объекты

В Башкирии по инвестпроекту открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Миллениум»

 © www.bashinform.ru

В городе Октябрьском открылся многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Миллениум».

Объект построен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В здании на Садовом кольце, в парке «Нефтяник», расположились спортивные залы с тренажерами, салон красоты и ресторан. Общая площадь нового спорткомплекса — три тысячи квадратных метров.

Новый комплекс — это и 60 новых рабочих мест, и удобные залы, где можно заняться своим здоровьем, и возможность посидеть всей семьей в ресторане после прогулки в парке.

 © www.bashinform.ru

 © www.bashinform.ru
Источник: https://www.bashinform.ru/news/soci...vitelnyy-kompleks-millenium-3131780

Башкирия, спортивно-оздоровительный комплекс
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