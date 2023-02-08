На Алтае запустили новую линию производства кормов для домашних животных

© brif.news

На предприятии «Алейскзернопродукт» в Алтайском крае запустили новую линию по изготовлению кормов для домашних животных. Сообщается, что 90% производственного сырья компания закупает у отечественных предприятий. «Алейскзернопродукт» также планирует начать выпуск лечебных кормов и расширить линейку продуктом супер-премиум-класса с повышенным содержанием мяса. Об этом Министерство сельского хозяйства РФ рассказало в своем официальном telegram-канале.

На Алтае увеличивают производство кормов для домашних животных.Новую линию по их изготовлению запустили на предприятии «Алейскзернопродукт». Теперь здесь будут совокупно выпускать 150 тонн продукции в сутки. Благодаря этому Алтайский край вышел в число лидеров по производству кормов для питомцев в России.Сырьё на 99% закупают у отечественных, в том числе, местных поставщиков. Используют алтайскую овсяную и гречневую крупу и натуральное мясо.Ранее предприятие продавало продукцию в основном через 13 филиалов от Тюмени до Владивостока. В этом году компания принимают заказы и из европейской части страны.В планах — запустить производство лечебных кормов и расширить линейку продуктом супер-премиум-класса с повышенным содержанием мяса.

© brif.news

https://t.me/mcx_ru/1115