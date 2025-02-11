Крупнейший в России завод рыбных кормов строят в Смоленской области

Самое масштабное в России производство рыбных кормов откроет в Смоленской области Группа компаний «МЕЛКОМ». Производительность предприятия составит 108 тысяч тонн экструдированных кормов для аквакультуры в год, что сделает его абсолютным лидером отрасли.

© sun9-6.userapi.com

На площадке устаревшего мелькомбината практически заново строится комплекс цехов завода, после чего начнется монтаж современных производственных линий. Возводятся новые склады хранения сырья, жидких компонентов и готовой продукции. Строится экспресс-лаборатория и административно-бытовые корпуса. На завершающей стадии монтаж оборудования новой паровой котельной. Завершение строительства и начало пуско-наладочных работ запланировано на конец 2025 года.

© sun9-16.userapi.com

© sun1-23.userapi.com

Инновационные подходы в строительстве и современные технологические решения, применяемые от загрузки сырья до получения готового продукта, позволят назвать площадку в Вязьме заводом 2.0 и обеспечат Группе компаний технологическое лидерство в производстве кормов для аквакультуры.

© sun1-98.userapi.com

© sun1-47.userapi.com

Масштабный инвестиционный проект ГК «МЕЛКОМ» реализует при поддержке Минсельхоза РФ, Правительства Смоленской области и лично губернатора Василия Анохина, а также Сбербанка. Общий объем инвестиций в проект составит более 8 млрд рублей, а его реализация станет драйвером роста капитализации всей Группы компаний «МЕЛКОМ».

"Глобальная реконструкция Вяземского мелькомбината в Смоленской области — часть стратегии ГК «МЕЛКОМ» по импортозамещению и выпуску высококаче­ственной и экологически чистой продукции, — говорит исполнительный директор Группы компаний «МЕЛКОМ» Сергей Клыков. — Запуск завода такой мощности позволит восполнить дефицит после ухода иностранных производителей и полностью обеспечит высокоэффективными кормами отечественных рыбоводов".

Стоит отметить, что в ГК «МЕЛКОМ» входят четыре крупных зерноперерабатывающих комбината. Свою экспертизу и компетенции в этой отрасли компания планирует применить, чтобы возрождение завода в Вяземском районе Смоленской области принесло максимальный эффект в том числе и для развития региона.

© sun9-80.userapi.com

При выходе завода на проектную мощность и четырехсменный график на предприятии будет создано около 450 новых рабочих мест. В первую очередь востребованы специалисты и операторы АСУ ТП И КИПиА, электромонтеры, лаборанты, машинисты экструдера, аппаратчики комбикормового производства (экструдер), мастера смен.

Планируемый старт набора персонала уже в первом полугодии для обеспечения своевременной адаптации, обучения и прохождения стажировки на производственных площадках Группы. Всем сотрудникам компания готова предложить конкурентноспособные условия по зарплате и соцпакету.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен