На АВТОТОР введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для заводов по выпуску электромобилей и автокомпонентов.

Компания АВТОТОР завершила строительство и ввела в эксплуатацию комплекс объектов инженерной инфраструктуры на технологической площадке в мкр им. А. Космодемьянского в Калининграде, где осуществляется проект по созданию производств электромобилей и автокомпонентов в рамках Специального инвестиционного контракта, подписанного с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Калининградской области.

avtotor.ru © www.avtotor.ru

Так, спроектированы и построены «с нуля»: сети водоканализационного хозяйства, сети ливневых стоков, канализационно-насосная станция хозбытовых стоков, локальные очистные сооружения ливневых стоков, блочно-модульная котельная мощностью 5,2 МВт, комплектная трансформаторная подстанция мощностью 5 МВт, высоковольтные сети 15 кВ, внутриплощадочные сети 0,4 кВ.

В каждом производственном корпусе на данной технологической площадке смонтированы современные системы воздушного отопления, системы вентиляции и выполнено освещение, подведена канализация и выполнены вводы по водоснабжению. Комплексно реализован проект по устройству противопожарного водопровода всей технологической площадки с монтажом противопожарной-насосной станции пожаротушения и пожарного водоема.

avtotor.ru © www.avtotor.ru

avtotor.ru © www.avtotor.ru

avtotor.ru © www.avtotor.ru

Получены разрешительные документы и реализовано технологическое подключение к сетям газоснабжения города с монтажом газопровода высокого давления протяженностью 1,8 км. В настоящее время завершаются работы по устройству сетей наружного освещения комплекса зданий с установкой осветительной мачты в сборе с современным светодиодным оборудованием.

Напомним, что проекты по созданию производств электромобилей и автокомпонентов направлены на ускоренное импортозамещение, внедрение транспорта на альтернативных видах топлива и выпуск высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства в соответствии со стратегическими задачами по развитию отечественного автомобилестроения.

Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учётом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей.