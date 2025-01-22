Это сделано в России. № 1. Как делают автобоксы?

Хочу поделиться с вами первым выпуском передачи «Это сделано в России».

В выпуске мы поговорим о том, как делают автобоксы, а потом возьмем один из таких боксов и испытаем его на прочность.

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