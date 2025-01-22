Evgeniy Syrkin 22 января 2025, 12:58 71 Производство
Это сделано в России. № 1. Как делают автобоксы?Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Хочу поделиться с вами первым выпуском передачи «Это сделано в России».
В выпуске мы поговорим о том, как делают автобоксы, а потом возьмем один из таких боксов и испытаем его на прочность.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Evgeniy Syrkin