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Evgeniy Syrkin 22 января 2025, 12:58 71 Производство

Это сделано в России. № 1. Как делают автобоксы?

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Хочу поделиться с вами первым выпуском передачи «Это сделано в России».

В выпуске мы поговорим о том, как делают автобоксы, а потом возьмем один из таких боксов и испытаем его на прочность.

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Источник: https://rutube.ru/video/8754e280fba...cc6f51fd60f47183e5/?playlist=430936

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