Московская компания наладила серийное производство экипировки, сертифицированной по международному стандарту FIA, и стала единственным производителем такой продукции в России

Компания ProANVIL, специализирующаяся на производстве высокопрочных моторных деталей для автоспорта, объявила о запуске серийного производства омологированных спортивных сидений — первой в России продукции такого уровня, сертифицированной по международному стандарту FIA 8855-1999 и Российской автомобильной федерации (РАФ).

До недавнего времени в России не существовало серийного производства спортивных кресел, соответствующих требованиям FIA или РАФ. Изменения на мировом рынке и последовавший дефицит профессиональной экипировки стали катализатором для реализации проекта по созданию отечественной альтернативы импортным решениям.

За полгода команда инженеров прошла путь от проектирования до получения омологации. Компании пришлось самостоятельно организовать испытательную базу, включая содействие аккредитации лаборатории в РАФ и изготовление специальной оснастки для краш-тестов. Испытания с перегрузкой 25g (вдвое выше, чем при некоторых фигурах высшего пилотажа) были успешно пройдены.

Инженерные решения и локализация

В основе конструкции — усиленная спинка с рёбрами жёсткости, позволившая сократить количество слоёв материала и снизить вес изделия на 3 килограмма по сравнению с зарубежными аналогами. Модель PROANVIL MANTICORE весит 7,5 кг против 10,3 кг у сопоставимых импортных кресел.

Производство организовано в Подмосковье и локализовано практически полностью — единственный импортный компонент составляет специализированная ткань. Высокая эффективность производственного цикла позволяет выполнять индивидуальные заказы в течение одного дня.

Признание в автоспортивном сообществе

На сегодняшний день выпущено более 450 сидений при среднемесячном тираже 25-30 изделий. Продукцию ProANVIL используют:

Заводские команды «Урал» и КамАЗ

Победители этапов чемпионата и кубка России по ралли и рейдам

Участники популярного клубного чемпионата LTAC (Lada Time Attack)

«Академия Ралли»

Кресла доступны в двух базовых моделях — Chimera и Manticore — с широким выбором размеров и возможностью полной кастомизации.

ProANVIL активно работает над расширением линейки автоспортивной экипировки отечественного производства. В ближайших планах — испытания и запуск производства систем защиты шеи (так называемых «гибридов»). Компания также прорабатывает выпуск шлемов и других элементов безопасности.

О компании

ProANVIL — российский производитель высокопрочных комплектующих для автоспорта, включая кованые шатуны, поршни, распредвалы и выпускные системы. Производственный комплекс площадью 1800 м² в Люберцах объединяет металлообрабатывающее производство, специализированный сервис по обслуживанию двигателей Men’s Motors и цех по изготовлению каркасов безопасности.