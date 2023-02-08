Вторую линию по производству геотекстиля запустили в Нижегородской области
7 февраля в Ильиногорске Володарского района Нижегородской области была запущена новая производственная линия по производству геотекстиля.
Геотекстиль применяется для увеличения прочности оснований различных конструкций, гидроизоляций фундамента, для защиты коммуникаций и в дорожном строительстве.
Новая производственная линия сможет выпускать до 4 380 тонн продукции в год. Этого хватит для укладки более 4,3 тысячи километров дорожного полотна.
Инвестиции в проект составили 125 млн рублей.
Для работы на новой линии будут привлечены новые трудовые ресурсы, большая часть которых — это жители Ильиногорска и Ильино. Запуск линии позволил создать 20 дополнительных рабочих мест.
Запуск первой линии состоялся 15 февраля 2022 года. В создание линии было вложено 160 млн рублей. Мощности первой линии позволяют выпускать до 4 380 тонн продукции в год. Было дополнительно открыто 60 рабочих мест.
Производитель на этом не намерен останавливаться. Планируется построить ещё 5 линий по производству геосинтетики в Ильиногорске.
- Промышленное производство экзоскелетов стартовало в Нижегородской области
- Завод «Красное Сормово» спустил на воду пятый сухогруз для компании «Альфа»
- Окской судоверфью спущено на воду четвертое многоцелевое сухогрузное судно «Астрол-4»