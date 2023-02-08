Вторую линию по производству геотекстиля запустили в Нижегородской области

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7 февраля в Ильиногорске Володарского района Нижегородской области была запущена новая производственная линия по производству геотекстиля.

Геотекстиль применяется для увеличения прочности оснований различных конструкций, гидроизоляций фундамента, для защиты коммуникаций и в дорожном строительстве.

Новая производственная линия сможет выпускать до 4 380 тонн продукции в год. Этого хватит для укладки более 4,3 тысячи километров дорожного полотна.

Инвестиции в проект составили 125 млн рублей.

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Для работы на новой линии будут привлечены новые трудовые ресурсы, большая часть которых — это жители Ильиногорска и Ильино. Запуск линии позволил создать 20 дополнительных рабочих мест.

Запуск первой линии состоялся 15 февраля 2022 года. В создание линии было вложено 160 млн рублей. Мощности первой линии позволяют выпускать до 4 380 тонн продукции в год. Было дополнительно открыто 60 рабочих мест.

Производитель на этом не намерен останавливаться. Планируется построить ещё 5 линий по производству геосинтетики в Ильиногорске.

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