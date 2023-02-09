Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу февраля 2023 года составил 88,15%

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На 1-й и 2-й технологических линиях Амурского ГПЗ ведутся предпусконаладочные и пусконаладочные работы.

На 3-й линии на основной установке газоразделения после проведения осушки и инертизации завершаются работы по изоляции запорно-регулирующей арматуры, продолжаются предпусконаладочные работы.

На 4-й линии выполняется монтаж систем электрообогрева трубопроводов, на газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 7 и № 8 ведутся монтажные и предпусконаладочные работы.

На 5-й линии выполняются испытания на прочность и плотность смонтированных технологических трубопроводов.

На 6-й технологической линии выполняется монтаж основных металлоконструкций установки, на газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 11 и № 12 завершен монтаж ангаров, агрегаты установлены на фундаменты, извлечены из контейнеров и прошли входной контроль.