В Уфе открыли новый учебный корпус колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

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9 февраля, в Уфе открылся новый учебный корпус Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Дополнительное здание колледжа — это площади, где ранее размещалось профессиональное училище № 44. Как выяснило информагентство «Башинформ», в новом корпусе будут готовить специалистов по пожарной безопасности и защите в чрезвычайных ситуациях.

До новоселья здание было капитально отремонтировано, проект реализован по республиканской программе модернизации профессиональных образовательных организаций. В 2022 году данная программа стала одной из основных в плане мероприятий, посвящённых Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.

В программе мероприятий Года было много проектов и программ, в одну из них и вошёл Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Благодаря этому на обновление здания из республиканского бюджета направленно 56 млн рублей. На эти деньги отремонтировали фасад, входную группу в здание, заменили окна, кровлю, магистральные системы отопления и водоснабжения, электроснабжение. Кроме того, в распоряжении студентов теперь — удобные спортивный и актовый залы, столовая. В ближайшие три года оснащение материально-технической базы корпуса продолжится.

Студенты продемонстрировали свои навыки и умения, которые необходимы в критической ситуации. Они смоделировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водитель и пассажиры. На место ДТП прибыли оперативные службы — пожарные охрана и подразделение спасателей. Командир пожарного расчёта осмотрел место, оценил обстановку, количество и состояние пострадавших, наличие опасных факторов и состояние транспортного средства. Тут же мгновенно была обозначена рабочая зона, бойцы чётко выполнили команды. В результате аварийно-спасательных работ пострадавшие были спасены.

В прошлом году в колледже открылась новая специальность — техник-спасатель для защиты в чрезвычайных ситуациях, ставшая первым подобным направлением профессиональной подготовки специалистов среднего звена в республике. На первый курс зачислено 25 ребят с хорошей физической подготовкой и желанием быть спасателями.

Напомним, в 2022 году в рамках Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий из бюджета Республики Башкортостан было выделено 463,1 млн рублей на проведение капитального ремонта в колледжах республики. Проведена большая работа от создания дизайн-проекта, разработки программы развития колледжей до выполнения ремонтных работ.

© ufacity.info

© ufacity.info

© ufacity.info

© ufacity.info

© ufacity.info

© ufacity.info

https://mgazeta...troniki-3136563

https://www.bas...-korpus-3137023