В Первомайском районе Крыма открылся новый детский сад
В селе Гвардейское Первомайского района открылся новый детский сад. Он рассчитан на 80 воспитанников.
Кроме того, учреждению будут переданы саженцы для озеленения территории.
Новый детский сад в Гвардейском — модульного типа. Его возвели в рамках реализации Народной программы «Единой России».
В 2023 году в муниципалитетах республики планируют открыть еще порядка 30 дошкольных учреждений.
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