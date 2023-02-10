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Детские сады и школы

В Первомайском районе Крыма открылся новый детский сад

 © c-pravda.ru

В селе Гвардейское Первомайского района открылся новый детский сад. Он рассчитан на 80 воспитанников.

Кроме того, учреждению будут переданы саженцы для озеленения территории.

Новый детский сад в Гвардейском — модульного типа. Его возвели в рамках реализации Народной программы «Единой России».

В 2023 году в муниципалитетах республики планируют открыть еще порядка 30 дошкольных учреждений.

https://simfero...skom/114187251/

Источник: https://crimea-news.com/society/2023/02/09/1018603.html

Республика Крым, новый детсад
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