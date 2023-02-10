В Первомайском районе Крыма открылся новый детский сад

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В селе Гвардейское Первомайского района открылся новый детский сад. Он рассчитан на 80 воспитанников.

Кроме того, учреждению будут переданы саженцы для озеленения территории.

Новый детский сад в Гвардейском — модульного типа. Его возвели в рамках реализации Народной программы «Единой России».

В 2023 году в муниципалитетах республики планируют открыть еще порядка 30 дошкольных учреждений.

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