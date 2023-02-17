Развитие ветроэнергетики в России с 2014 по 2022 год

С 2014 года в промышленную эксплуатацию было введено 30 крупных объектов ветрогенерации. Хотя, настоящее развитие началось только в 2018 году, с вводом в эксплуатацию Ульяновской ВЭС — первого промышленного ветропарка мощностью 35 МВт.

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С 2014 года в промышленную эксплуатацию были введены 28 объектов ветрогенерации, входящих в Единую Энергетическую Систему России. Кроме того, в эксплуатацию были введены 2 объекта на ветроэлектростанциях в технологически изолированных энергосистемах.

© Фото из открытых источников

Всего на введённых объектах установлено более 700 ветроэнергетических установок (ВЭУ). Из них:

312 ВЭУ мощностью 2,5 МВт,

174 ВЭУ мощностью 4,2 МВт,

78 ВЭУ мощностью 3,8 МВт,

74 ВЭУ мощностью 3,465 МВт.

© Фото из открытых источников

Средний уровень локализации ветроэлектростанций составил около 67%. Большинство объектов (общей мощностью 1618 МВт) было построено с локализацией 68% и всего два объекта с локализации менее 65% (85,4 МВт).

© Фото из открытых источников

В 2022 году в промышленную эксплуатацию ввели две новые ветроэлектростанции — Кольскую ВЭС (170,4 МВт) в Мурманской области и Берестовскую ВЭС (60 Мвт) в Ставропольском крае. На введённых объектах установлено 72 ВЭУ с локализацией 68%.

© Фото из открытых источников

С 2014 года мощность ветроэлектростанций входящих в ЕЭС России превысила 2 ГВт, а доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 0 до 0,93%.

В январе 2017 года Крым и Севастополь вошли в общий рынок электроэнергии России. Суммарная установленная мощность ВЭС Крымской энергосистемы на 2022 год составила 83,8 МВт.

Выработка электроэнергии на ветроэлектростанциях ЕЭС России с 2014 года выросла до более 5,5 млрд кВт·ч, а доля в выработке электроэнергии электростанциями ЕЭС России с 0% до почти 0,5%.

© Фото из открытых источников

Всего, за девять лет в промышленную эксплуатацию было введено 25 ветроэлектростанций входящих в ЕЭС России общей мощностью 2,175 ГВт.

Также, в России ведётся строительство трёх крупных ветроэлектростанций — двух в Ставропольском крае (255 Мвт) и второй очереди Кольской ВЭС (30,6) в Мурманской области. Проекты строительства ещё 4 ВЭС общей мощностью около 250 МВт законсервированы вследствие ухода с российского рынка поставщика основного энергетического оборудования.

Автор: Алексей Поветкин

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