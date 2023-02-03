Развитие атомной энергетики в России с 2014 по 2022 год

На начало 2023 года в России в промышленной эксплуатации на 11 атомных электростанциях и в НИИ атомных реакторов находятся 39 энергоблоков.

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С 2014 года, на 4 АЭС, входящих в Единую Энергетическую Систему России (ЕЭС), в промышленную эксплуатацию были введены семь энергоблоков:

Энергоблок № 3 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000. (2015)

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 — крупнейший в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. (2016)

Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 — первый в мире энергоблок поколения «3+", полностью соответствующий постфукусимским требованиям МАГАТЭ. (2017)

© Фото из открытых источников

Энергоблок № 4 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000. (2018)

Энергоблок № 5 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 — заместивший головной энергоблок в серии РБМК-1000. (2018)

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200. (2019)

Энергоблок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200. (2021)

© Фото из открытых источников

Ещё два энергоблока были введены в эксплуатацию в технологически изолированной энергосистеме (ТИЭ):

Энергоблоки № 1 и № 2 ПАТЭС «Академик Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40С. Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией «Росэнергоатома». (2020)

© Фото из открытых источников

С 2014 года для вывода из эксплуатации были остановлены 4 энергоблока атомных электростанций ЕЭС России, в том числе 3 энергоблока РБМК-1000. Ещё один энергоблок был остановлен на Билибинской АЭС в технологически изолированной энергосистеме. Мощность остановленных энергоблоков составила 3,43 ГВт.

© Фото из открытых источников

С 2014 года мощность атомных электростанций, входящих в ЕЭС России, выросла с 26,34 до 29,54 ГВт (+3,2 ГВт), а доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России с 11,3 до 11,93%. Мощность АЭС в технологически изолированной энергосистеме выросла с 48 до 106 МВт (+58 МВт).

Выработка электроэнергии на атомных электростанциях ЕЭС России, за тот же период, выросла со 180 до 223 млрд кВт·ч (на 24% или на 43 млрд кВт·ч), а доля в выработке электроэнергии электростанциями ЕЭС России с 17,6% до почти 20%. У АЭС в технологически изолированной энергосистеме выработка электроэнергии выросла на 34% до 295 млн. кВт·ч.

© Фото из открытых источников

Всего, за девять лет в промышленную эксплуатацию было введено 9 энергоблоков общей мощностью 7,72 ГВт, а остановлено 5 энергоблоков общей мощностью 3,4 ГВт. На начало 2023 года в промышленной эксплуатации находятся 39 энергоблоков общей мощностью 29,649 ГВт.

Также, в России ведётся строительство новых энергоблоков — двух энергоблоков на Курской АЭС с реакторами ВВЭР-ТОИ, одного на площадке Сибирского химкомбината в Северске с реактором БРЕСТ-ОД-300 и одного на площадке ГНЦ НИИАР в Димитровграде с реактором МБИР.

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Автор: Алексей Поветкин