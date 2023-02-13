На строящемся заводе спутников в Щелково идет установка оборудования

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На строительной площадке завода по производству спутников, строительство которого ведется в городе Щелково, были начаты работы по установке азотных емкостей, необходимых для эксплуатации термовакуумной камеры

Система хранения жидкого азота состоит из трех ёмкостей, две из которых предназначены для подачи жидкого азота в криоэкраны корпуса термовакуумной камеры (ТВК) и создания температуры внутри ТВК -170˚С. Температура жидкого азота — меньше -196˚С. Третья ёмкость служит для газификации азота и отогрева криоэкранов до температуры окружающей среды после окончания испытаний.

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Конструктивно емкости для хранения азота представляют из себя сосуды с двойной стенкой: межстеночная полость отвакуумирована для минимизации теплоотдачи и, следовательно, уменьшения потерь на испарение жидкого азота. В состав каждой ёмкости входят арматура для получения азота из автоцистерн и выдачи в систему термовакуумной камеры, средства измерения и предохранительные устройства.

Емкости для хранения азота являются сосудами, работающими под давлением и эксплуатируются в соответствии с правилами Ростехнадзора. Оборудование сертифицировано в соответствии с техническим регламентом таможенного союза.

В ближайшее время запланированы работы по монтажу оборудования ТВК и его подключению к инженерным сетям здания.

Ввод в эксплуатацию завода намечен на 2023 год. Первым изделием, созданным на площадке ООО «Газпром СПКА», станет оптический спутник дистанционного зондирования Земли «СМОТР-В», который позволит решать широкий спектр производственных и экологических задач. Создание спутника «СМОТР-В» включено в федеральный проект «Сфера». Производственные мощности СПКА рассчитаны на одновременное проведение сборки и испытаний до 4-х космических аппаратов среднего и тяжелого класса и до 100 малых космических аппаратов при организации серийного производства.