Добавить статью
Лого Сделано у нас
Дорожное строительство

На Сахалине в 2022 году введено в эксплуатацию 33 железнодорожных моста

 © gudok.ru

В 2022 году на островной магистрали в ходе реализации проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры проведена реконструкция 33 мостов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

На участке Шахта — Ильинск-Сахалинский построено пять мостов общей протяжённостью 198 м.

По направлению Корсаков — Ноглики возведено 28 мостовых сооружений, общая длина которых составила более 1 км. Длина самого протяжённого на участке моста составляет 141 м.

При реконструкции железнодорожных мостов вблизи населённых пунктов установлены два шумозащитных экрана для снижения акустического воздействия и вибрации при проходе поездов. Также построены 23 системы водосточных сооружений.

За время реализации проекта модернизации с 2019 года на Сахалине реконструировано 68 железнодорожных мостов.

Все искусственные сооружения были возведены взамен старых мостов XX века. Обновлённые мосты предназначены для движения тяжеловесных поездов и рассчитаны на увеличенный пропуск паводковых вод.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1626993

РЖД, мосты, Сахалинская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,