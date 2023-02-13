На Сахалине в 2022 году введено в эксплуатацию 33 железнодорожных моста

© gudok.ru

В 2022 году на островной магистрали в ходе реализации проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры проведена реконструкция 33 мостов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

На участке Шахта — Ильинск-Сахалинский построено пять мостов общей протяжённостью 198 м.

По направлению Корсаков — Ноглики возведено 28 мостовых сооружений, общая длина которых составила более 1 км. Длина самого протяжённого на участке моста составляет 141 м.

При реконструкции железнодорожных мостов вблизи населённых пунктов установлены два шумозащитных экрана для снижения акустического воздействия и вибрации при проходе поездов. Также построены 23 системы водосточных сооружений.

За время реализации проекта модернизации с 2019 года на Сахалине реконструировано 68 железнодорожных мостов.

Все искусственные сооружения были возведены взамен старых мостов XX века. Обновлённые мосты предназначены для движения тяжеловесных поездов и рассчитаны на увеличенный пропуск паводковых вод.